Доказана польза периодического голодания

Периодическое голодание продолжительностью 36 часов помогает сбросить вес, снизить уровень холестерина в крови. А еще — улучшает работу сердечно-сосудистой системы. К такому выводу пришли специалисты из Университета Граца в Австрии.

Участие в исследовании приняли 60 человек с нормальными показателями индекса массы тела (ИМТ). Добровольцев разделили на две группы. Первая должна была питаться в обычном режиме, вторая — голодать в течение 36 часов. После участники могли есть все, что хочется, на протяжении 12 часов.

Через 34 недели периодического голодания (через день) 30 человек похудели в среднем на 3,5 килограмма. Они потребляли на 35% меньше калорий и практически не имели жировых отложений на животе.

Периодическое голодание не только помогло сбросить вес, но и замедлило темпы старения. У добровольцев снизилось артериальное давление и маркеры воспаления. Побочных эффектов от практики ученые не нашли — даже у другой группы людей, соблюдавшей режим на протяжении полугода.