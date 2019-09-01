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При каких заболеваниях противопоказана баня 

Рамблер 4 часа назад
Сауна и баня считаются одними из лучших оздоравливающих процедур. Они укрепляют иммунитет, очищают организм от вредных веществ и улучшают общее самочувствие. Существуют и те случаи, когда баня строго противопоказана, так как эта процедура может ухудшить здоровье и стать причиной прогресса болезни.

Варикоз

У больных варикозом нет категорического запрета на сауну, но при процедуре следует учитывать особенности заболевания: стадию, возраст, общее состояние. В некоторых случаях распаривание может повысить тонус сосудов, улучшить приток крови и снять тяжесть в ногах. Иногда это может привести к сильной нагрузке, провоцирующей застой крови и образование тромбов.

Дерматит

Часто баня может быть очень опасна для людей с этим кожным заболеванием. Из-за повышенной температуры могут усиливаться зуд и жжение кожи. Ароматические масла и травы также могут навредить — вызвать аллергические реакции и усилить раздражение. Такую же опасность представляют веники, а, если ими пользовались и другие люди, ситуация может усугубиться. От воды могут распариться корочки, а это будет плохо влиять на заживление ран.

Головные боли

Хроническая мигрень может стать противопоказанием для посещения сауны. Если боли связаны с гипертонией, баня только повысит давление, а это чревато инфарктом, инсультом и сильнейшим гипертоническим кризом. Если у человека повреждены сосуды, распаривание негативно скажется на их структуре. Кроме того, головная боль может стать причиной инфекционных заболеваний, при которых также опасно повышение температуры — может усилиться приступ лихорадки.
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