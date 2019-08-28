Дефицит кальция: 5 симптомов

Каждый день человеку нужно 1000 мг кальция, а после 60 лет — 1200 мг. Недостаток микроэлемента вызывает проблемы со здоровьем, пишет МедикФорум.

Один из симптомов нехватки кальция — судороги ног. Постарайтесь включить в свой рацион сыры, творог и другие молочные продукты. Полезными будут кунжут, чеснок, миндаль и фундук, петрушка.

Плохое состояние зубов и ногтей — еще один симптом дефицита кальция. Когда микроэлемент не поступает с едой, организм «забирает» его из зубов, костей. В итоге человека атакует кариес, ногтевые пластины становятся мягкими, расслаиваются.

Онемение и покалывание в руках тоже должны насторожить. На недостаток кальция могут указывать спазмы и неконтролируемые движения конечностей.

Кальций поддерживает хорошее настроение, так как помогает выработке серотонина, способствует полноценному сну. Если одолевает бессонница, причиной может быть недостаток кальция.

Усиление забывчивости, а тем более появление галлюцинаций, требуют восполнения кальция в организме.