128-летний мужчина раскрыл секрет своего долголетия

Одного из самых старых жителей Земли обнаружили в Таиланде.

Как сообщает РИА Новости, ссылаясь на местное издание Khao Sod, речь идет о Она Пханчомпху, 128-летнем мужчине, проживающем со своей «молодой» семидесятилетней супругой в одной из деревень провинции Удон Тхани, на северо-востоке страны.

Что примечательно, у Она, отца семи детей и деда одиннадцати внуков, до сих пор светлый ум, здравая, хорошая память и он абсолютно самостоятелен — может сам подниматься по лестнице на второй этаж, например.

Согласно приведенного газетой удостоверения личности долгожителя, он родился 9 апреля 1891 года. И, соответственно, имеет все шансы претендовать на почести одного из старейших мужчин в истории планеты.

Тот факт, что он отлично сохранился, Пханчомпху объяснил журналистам просто — постоянными физическими нагрузками и пристрастием к здоровой, «природной» пище.