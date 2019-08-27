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128-летний мужчина раскрыл секрет своего долголетия 

Medical Note 56 минут назад
Фото: Medical Note
Одного из самых старых жителей Земли обнаружили в Таиланде.
Как сообщает РИА Новости, ссылаясь на местное издание Khao Sod, речь идет о Она Пханчомпху, 128-летнем мужчине, проживающем со своей «молодой» семидесятилетней супругой в одной из деревень провинции Удон Тхани, на северо-востоке страны.
Что примечательно, у Она, отца семи детей и деда одиннадцати внуков, до сих пор светлый ум, здравая, хорошая память и он абсолютно самостоятелен — может сам подниматься по лестнице на второй этаж, например.
Согласно приведенного газетой удостоверения личности долгожителя, он родился 9 апреля 1891 года. И, соответственно, имеет все шансы претендовать на почести одного из старейших мужчин в истории планеты.
Тот факт, что он отлично сохранился, Пханчомпху объяснил журналистам просто — постоянными физическими нагрузками и пристрастием к здоровой, «природной» пище.
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