Что будет с организмом, если спать днем

Дневной сон — неоднозначное явление. С одной стороны он помогает ненадолго расслабиться и подзарядиться энергией, а с другой — из-за дневного сна тяжелее заснуть ночью.

Если человек начнет регулярно спать днем, у него будет лучше запоминаться информация, которую он получил в первой половине дня. Именно поэтому все уроки в детском саду проводят с утра, а вернее время отведено на игры. Во время дневного сна активизируется правое полушарие мозга. Оно отвечает за перенос памяти из краткосрочного отдела в долгосрочное.

Кроме того, ученые установили, что ежедневный дневной сон делает человека менее раздражительным, более бодрым и повышает работоспособность. У человека улучшаются двигательные реакции, успокаиваются нервы. У тех, кто спит днем достаточно, снижается риск сердечных заболеваний.

Как правильно спать

Многие отказываются от дневного сна, так как чувствуют себя после него еще хуже. На самом деле, такое происходит из-за неправильной продолжительности сна. Лучше всего вздремнуть на 30 минут днем. Если увеличить это время, можно действительно проснуться очень сонным и помятым.

Иногда есть случаи, когда стоит повысить время до 40-60 минут. Но дневной сон считается небольшой подзарядкой и передышкой, а не полноценным многочасовым отдыхом.