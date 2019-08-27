Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

О каких болезнях рассказывают глаза 

Рамблер 2 часа назад
Смотрите видео и узнайте о болезнях, которые могут выдать глаза. Глазам издавна приписывают чуть ли не магические свойства, ведь не зря же появилось утверждение, что глаза — зеркало души. Врачи же считают, что глаза отражают состояние организма в целом. Например, пожелтение склер говорит о возможной желтухе, а регулярно беспокоящий ячмень сигнализирует о закупорке сальных желёз. Ролик рассказывает о других болезнях, которые вызывают проблемы с глазами.
ЗОЖ , Видео , Народная медицина , Наука
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Почему люди не чихают во сне
Почему в американском кино люди дышат в пакет3
Создана вакцина, которая борется с ВИЧ
Россияне стали чаще болеть сахарным диабетом
9 заблуждений о раке: развенчивают специалисты
Видео
10:07
Флюорография и Чернобыль: все о радиации
ЗОЖ
11:21
О какой болезни может говорить горечь во рту
Болезни и лекарства
01:51
Женщина избавилась от двух тысяч желчных камней
Болезни и лекарства
03:10
Почему из аптек пропадают дешевые медикаменты
Новости
02:42
О каких болезнях рассказывают глаза
ЗОЖ Народная медицина
00:43
Врачи отказали россиянке в помощи
Новости
03:18
Пятна на коже, которые обязательно нужно проверить
Наука ЗОЖ
04:12
Когда тропические комары начнут заражать россиян
Новости Наука
02:32
Что такое ревматоидный артрит и чем он опасен
Болезни и лекарства
09:50
Ученые сообщили норму шагов для продления жизни
Наука
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение