О каких болезнях рассказывают глаза

Смотрите видео и узнайте о болезнях, которые могут выдать глаза. Глазам издавна приписывают чуть ли не магические свойства, ведь не зря же появилось утверждение, что глаза — зеркало души. Врачи же считают, что глаза отражают состояние организма в целом. Например, пожелтение склер говорит о возможной желтухе, а регулярно беспокоящий ячмень сигнализирует о закупорке сальных желёз. Ролик рассказывает о других болезнях, которые вызывают проблемы с глазами.