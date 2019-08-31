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Народные мифы, которые вредят печени 

Рамблер 1 час назад
Народные мифы, которые вредят печени
Фото: Рамблер
Существует ряд часто встречаемых заблуждений, которые могут пагубно отразиться на печени. Некоторые из них настолько опасны, что иногда приводят к гибели человека.

Водка лечит

Частый совет в России при любом заболевании звучит так: "Надо выпить водки". Рецепты разнятся — иногда советуют водку с перцем, иногда горячий чай с водкой или водку, настоянную на "целебных травах". Водку советуют от всего подряд, от гриппа и ангины до гастрита и острого гепатита А. В последнем случае следование совету может привести к гибели больного, потому что при гепатите печень и без водки дышит на ладан. Но и при других заболеваниях водка только вредит, а не помогает. Печень и так изо всех сил работает, пытаясь справиться с вызванной вирусом или бактериями интоксикацией организма, а хозяин еще сверху заливает ее ядовитым этанолом!

Голодание полезно для печени

Представление о том, что голодание очищает печень, неверно. Печень вовсе не "отдыхает", когда в организм не поступает пища. Если голодание длится более суток, начинает проходить обратная реакция — организм, грубо говоря, начинает "поедать" сам себя. Нарушается обмен веществ, что ведет к повреждению клеток печени. Полезным для печени является ограничение приема жиров и быстрых углеводов, прежде всего сахара.
Комментарии1
ЗОЖ
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