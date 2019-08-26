Шесть способов снизить давление без таблеток 

Эксперты в области здравоохранения рассказали о способах снижения артериального давления, не предполагающих прием лекарственных препаратов. Об этом идет речь в материале, опубликованном в сети.
Портал mykorus.ru пишет, что людям, страдающим от гипертонии, рекомендуются:
- массаж воротниковой зоны, шеи, головы, грудной клетки и живота;
- теплый душ;
- иглоукалывание;
- прогулки на свежем воздухе;
- компрессы с яблочным уксусом на стопы;
- горчичники на ноги.
Ранее в понедельник сообщалось, что исследователи перечислили семь видов продуктов питания, которые предотвращают инфаркт миокарда. В данный список, в частности, попали овощи, ягоды и каши.