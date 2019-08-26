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Шесть способов снизить давление без таблеток 

Аргументы Недели 4 часа назад
Фото: Аргументы Недели
Эксперты в области здравоохранения рассказали о способах снижения артериального давления, не предполагающих прием лекарственных препаратов. Об этом идет речь в материале, опубликованном в сети.
Портал mykorus.ru пишет, что людям, страдающим от гипертонии, рекомендуются:
  • массаж воротниковой зоны, шеи, головы, грудной клетки и живота;
  • теплый душ;
  • иглоукалывание;
  • прогулки на свежем воздухе;
  • компрессы с яблочным уксусом на стопы;
  • горчичники на ноги.
Ранее в понедельник сообщалось, что исследователи перечислили семь видов продуктов питания, которые предотвращают инфаркт миокарда. В данный список, в частности, попали овощи, ягоды и каши.
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