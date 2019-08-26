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Флюорография или Чернобыль: где облучение больше 

Рамблер 1 час назад
Показанный по телеэкранам всего мира телесериал "Чернобыль" вызвал интерес к поездкам на место старой аварии, в заброшенный город Припять. Но насколько это опасно для здоровья? Какую дозу облучения получает сегодня человек, явившись в Приять, по сравнению, например, с пациентом при обычной флюорографии?
Плёночная флюорограмма грудной клетки в среднем дает пациенту дозу облучения в 0,5 миллизиверта (мЗв) за одну процедуру. Цифровая флюорограмма — в десять раз меньше (0,05 мЗв.). Как это соотносится с облучением, которое можно сегодня получить в Чернобыле?
Уровни, способные привести к острой лучевой болезни (ОЛБ), остались только внутри чернобыльского Саркофага. Если соблюдать правила безопасности (находиться в зоне отчуждения в противопылевой маске и закрытой одежде и обуви), то за 5 часов в Чернобыле доза радиационного облучения будет примерно равняться 1/10 от дозы облучения при пленочной флюорографии. Однако основная опасность в сегодняшнем Чернобыле — это пятна сильного заражения, которые "фонят" гораздо сильнее остальной зоны.
Облучение при пленочной флюорографии также примерно равно облучению, получаемому за 5 часов полета в самолете (0,1 мЗв за 1 час).
Для сравнения: серьезный риск заболевания раком возникает, если получать больше 50 мЗв в год. Лучевая болезнь начинается при разовом облучении около 300 мЗв. Ликвидаторы Чернобыля получили в среднем от 117 мЗв и выше. Максимальный уровень радиации, зафиксированный вблизи реактора Фукусимы-1, составил 1000 мЗв в час. Естественный фон радиации в России — от 12 до 16 мЗв в год.
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