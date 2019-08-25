Медики узнали что нужно есть, чтобы похудеть

Гены можно перепрограммировать при помощи уросоловой кислоты. Ее содержит кожура одного из самых распространенных в России садовых фруктов. Таковы результаты исследований исследователей университета Айовы.

Перепрограммирование генов при помощи урословой кислоты позволяет настроить их таким образом, что жировые отложения уменьшаются больше, чем наполовину. Кроме того, ускоряется рост мышц на 15 процентов.

В целом, после уросоловой кислоты в организме человека снижается уровень сахара, а в крови уменьшается холестерин. Как выяснили американские ученые, больше всего уросоловой кислоты содержится в яблочной кожуре.

Предыдущие исследования уже подтверждали эффективность яблочной диеты для похудения. Однако механизм ее работы был установлен только теперь.