Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Медики узнали что нужно есть, чтобы похудеть 

Аргументы Недели 8 минут назад
Фото: Аргументы Недели
Гены можно перепрограммировать при помощи уросоловой кислоты. Ее содержит кожура одного из самых распространенных в России садовых фруктов. Таковы результаты исследований исследователей университета Айовы.
Перепрограммирование генов при помощи урословой кислоты позволяет настроить их таким образом, что жировые отложения уменьшаются больше, чем наполовину. Кроме того, ускоряется рост мышц на 15 процентов.
В целом, после уросоловой кислоты в организме человека снижается уровень сахара, а в крови уменьшается холестерин. Как выяснили американские ученые, больше всего уросоловой кислоты содержится в яблочной кожуре.
Предыдущие исследования уже подтверждали эффективность яблочной диеты для похудения. Однако механизм ее работы был установлен только теперь.
Аргументы Недели: последние новости
В Тюмени медики отказались принять девушку-пациентку с отеком Квинке из-за конца рабочей смены Ученые рассказали, почему бодибилдеры могут быть умнее аспирантов Ученые предложили лечить болезнь Альцгеймера при помощи удаления некоторых клеток из мозга
ЗОЖ
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Почему диабетики предрасположены к раку
Доказана смертельная опасность работы в офисе
Ошибочные факты о раке, которые опровергли ученые1
Как правильно выбрать зубную пасту
Почему нельзя жить выше 7 этажа23
Видео
11:21
О какой болезни может говорить горечь во рту
Болезни и лекарства
01:51
Женщина избавилась от двух тысяч желчных камней
Болезни и лекарства
00:43
Врачи отказали россиянке в помощи
Новости
02:32
Что такое ревматоидный артрит и чем он опасен
Болезни и лекарства
09:50
Ученые сообщили норму шагов для продления жизни
Наука
02:25
Можно ли заболеть ветрянкой второй раз
Болезни и лекарства
03:18
Почему ходить босиком по улице полезно
ЗОЖ
04:48
Продукты, которые очищают кровь
ЗОЖ
07:13
Как связаны остеохондроз и гипертония
ЗОЖ
00:55
Какие болезни переносят комары в России
ЗОЖ
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение