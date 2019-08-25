Как правильно выбрать зубную пасту

Чтобы правильно выбрать зубную пасту, следует для начала оценить состояние своих зубов и десен. Зубные пасты бывают гигиеническими, отбеливающими, противокариозными, десентивными, противовоспалительные, солевые, органические. Например, не стоит покупать противовоспалительную пасту, если нет кровоточивости лесен, отеков, пародонтита или гингивита: такими средствами следует пользоваться только по рекомендации стоматолога и не долее 3-4 недель подряд. Многие такие пасты содержат небольшое количество антибиотиков, так что следует быть настороже на тему возможной аллергии. Хотя такие пасты эффективно уничтожают болезнетворные организмы во рту, антибактериальные компоненты в них могут привести к развитию дисбактериоза, нарушению чувствительности и потемнению эмали на зубах.

Десентивные пасты содержат меньше абразивных частиц, чем отбеливающие пасты, и поэтому хуже справляются с зубным налетом. Однако минеральные вещества, которые такие пасты содержат, способствуют восстановлению зубной эмали. Противокариозные пасты содержат фтор или кальций. Мало кто знает, что такие пасты надо применять, если зубы здоровы, именно в качестве профилактики (а не лечения) кариеса. Развившийся кариес такие пасты только усугубят. Такие пасты подходят детям школьного возраста и снижают вероятность развития кариеса примерно на 30%.

Отбеливающие пасты, напротив, не подходят нежным детским зубам. Они отбеливают эмаль или за счет химической реакции (благодаря пирофосфатам, которые разрушают пигментный налет), или осветляют ее за счет механического очищения. Количество абразивных частиц (RDA) выше 80 ед. считается агрессивным, и постоянно пользоваться такими пастами вредно для зубов. Наконец, солевые, органические и гигиенические пасты отличаются мягким воздействием на зубы и хороши для детей (гигиенические пасты) и для людей со здоровыми зубами. При этом солевые плохо пенятся и имеют специфический вкус, а органические заметно дороже остальных зубных паст.