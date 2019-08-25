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Почему нельзя жить выше 7 этажа 

Рамблер 1 час назад
Фото: depositphotos.com
По данным канадских ученых, люди, которые живут выше седьмого этажа чаще умирают от сердечных приступов и страдают от различных заболеваний. Почему так происходит?
Специалисты клиники Святого Михаила, расположенной в Торонто, наблюдали за 8000 пациентов, которые были госпитализированы в период с 2007 по 2012 год. В ходе анализа выяснилось, что выживаемость после сердечного приступа выше у тех, кто жил на первом и втором этажах, по сравнению с остальными. Сердце удавалось запустить в 4,2% случаев, среди проживающих на 16 этаже и выше выживаемость составила 0,9%, а жильцов с 25 этажа спасти ни разу не удалось.
Медики объяснили это тем, что бригаде скорой помощи требуется больше времени, чтобы подняться к пациенту, нуждающемуся в срочной помощи. В случае с остановкой сердца счет идет на секунды и каждый этаж уменьшает шансы человека на спасение.
Также ученые отмечают, что чем выше от поверхности земли, тем слабее становится действие магнитного поля. Некоторые с этим связывают снижение иммунитета и повышение риска развития заболеваний сердца, сосудов и нервной системы.
Комментарии23
ЗОЖ
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