Почему нельзя жить выше 7 этажа

По данным канадских ученых, люди, которые живут выше седьмого этажа чаще умирают от сердечных приступов и страдают от различных заболеваний. Почему так происходит?

Специалисты клиники Святого Михаила, расположенной в Торонто, наблюдали за 8000 пациентов, которые были госпитализированы в период с 2007 по 2012 год. В ходе анализа выяснилось, что выживаемость после сердечного приступа выше у тех, кто жил на первом и втором этажах, по сравнению с остальными. Сердце удавалось запустить в 4,2% случаев, среди проживающих на 16 этаже и выше выживаемость составила 0,9%, а жильцов с 25 этажа спасти ни разу не удалось.

Медики объяснили это тем, что бригаде скорой помощи требуется больше времени, чтобы подняться к пациенту, нуждающемуся в срочной помощи. В случае с остановкой сердца счет идет на секунды и каждый этаж уменьшает шансы человека на спасение.

Также ученые отмечают, что чем выше от поверхности земли, тем слабее становится действие магнитного поля. Некоторые с этим связывают снижение иммунитета и повышение риска развития заболеваний сердца, сосудов и нервной системы.