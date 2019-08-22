Что делать, если от вас пахнет старостью

Эту тему не принято обсуждать вслух, тем не менее запах от этого не исчезает. Рассказываем, откуда он берется и можно ли с ним что-то сделать.

Многие привыкли списывать появление характерного "старческого" запаха на отсутствие достаточной гигиены. В пожилом возрасте действительно становится сложно за собой ухаживать, например, с трудом получается забраться в ванну или развивается недержание.

На самом деле дело не только в этом. Японские ученые выяснили, что характерный запах появляется из-за химического соединения, которое называется 2-ноненаль — это ненасыщенный бесцветный альдегид, образующийся в результате окисления жирных кислот Омега 7. После 30 лет выработка ноненаля постепенно увеличивается, а в преклонном возрасте, его уже невозможно не заметить.

Это естественный процесс, его нельзя повернуть вспять, однако сделать запах менее выраженным можно. Специалисты рекомендуют пожилым людям выбирать одежду из натуральных тканей, регулярно стирать вещи и постельное белье, поскольку человек ежедневно теряет достаточное количество отмерших частичек кожи — роговых клеток, на которых сохраняется ноненаль.

Вместо ванны лучше принимать душ, не забыв постелить под ноги противоскользящий коврик. Мыло или гель для душа должны быть pH-нейтральными, чтобы не нарушать кислотно-жировую мантию кожи. После душа можно намазать кожу увлажняющим кремом, препятствующим шелушению.

Помещение необходимо регулярно проветривать и проводить влажную уборку. Если самостоятельно это делать сложно, стоит попросить помощи у родных.