Какие болезни переносят комары в России

Всего в мире существует более двух с половиной тысяч видов комаров, из которых более 50 видов обитает в России. На Севере страны видовое разнообразие комаров меньше, зато нападают они чаще. На Юге можно встретить редкие комариные виды, зато и уберечься от них легче.

Если комар успел перед тем, как укусить человека, укусить больное животное (или другого зараженного человека), то его укус может привести к заражению рядом опасных болезней. Например, в районе Волгограда распространен вирус Западного Нила, который можно подцепить через укус комара вида "кулекс". В Сибири комары могут переносить энцефалит, на юге — малярию. Некоторые комары могут переносить паразитов — червей-филярий. Случаи эти редки, но встречаются. Кроме того, довольно часто у людей бывает аллергия на комариную слюну. В этом случае место укуса раздувается до огромных волдырей и долго зудит. Поэтому так важно защищать себя от комариных укусов, находясь на природе.