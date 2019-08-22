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Какие болезни переносят комары в России 

Рамблер 2 часа назад
Всего в мире существует более двух с половиной тысяч видов комаров, из которых более 50 видов обитает в России. На Севере страны видовое разнообразие комаров меньше, зато нападают они чаще. На Юге можно встретить редкие комариные виды, зато и уберечься от них легче.
Если комар успел перед тем, как укусить человека, укусить больное животное (или другого зараженного человека), то его укус может привести к заражению рядом опасных болезней. Например, в районе Волгограда распространен вирус Западного Нила, который можно подцепить через укус комара вида "кулекс". В Сибири комары могут переносить энцефалит, на юге — малярию. Некоторые комары могут переносить паразитов — червей-филярий. Случаи эти редки, но встречаются. Кроме того, довольно часто у людей бывает аллергия на комариную слюну. В этом случае место укуса раздувается до огромных волдырей и долго зудит. Поэтому так важно защищать себя от комариных укусов, находясь на природе.
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