Врачи рассказали, при каких болезнях полезна хурма

Медики рекомендуют почаще есть хурму, богатую витаминами и микроэлементами. Употребление этой ягоды помогает избавиться от авитаминоза, цинги, укрепить иммунную систему и снизить хрупкость сосудов.

Хурма имеет в два раза больше необходимых веществ, чем одно яблоко. Благодаря содержанию в ней витамина А, она эффективна при профилактике рака. Магний снижает риск образования камней в почках.

Врачи отмечают, что содержащиеся в хурме антиоксиданты позволяют поддерживать кожу в тонусе. Она позволяет быстрее выводить излишки воды из организма. При этом её гликемический индекс довольно низкий. Это говорит о том, что уровень глюкозы в крови не повышается, уточняет Медикфорум.

Медики отмечают, что ягода эффективно помогает снять усталость. Кроме того, при болях в горле врачи рекомендуют пить раствор сока хурмы с тёплой водой.