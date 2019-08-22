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Врачи рассказали, при каких болезнях полезна хурма 

News.ru 2 часа назад
Фото: News.ru
Медики рекомендуют почаще есть хурму, богатую витаминами и микроэлементами. Употребление этой ягоды помогает избавиться от авитаминоза, цинги, укрепить иммунную систему и снизить хрупкость сосудов.
Хурма имеет в два раза больше необходимых веществ, чем одно яблоко. Благодаря содержанию в ней витамина А, она эффективна при профилактике рака. Магний снижает риск образования камней в почках.
Врачи отмечают, что содержащиеся в хурме антиоксиданты позволяют поддерживать кожу в тонусе. Она позволяет быстрее выводить излишки воды из организма. При этом её гликемический индекс довольно низкий. Это говорит о том, что уровень глюкозы в крови не повышается, уточняет Медикфорум.
Медики отмечают, что ягода эффективно помогает снять усталость. Кроме того, при болях в горле врачи рекомендуют пить раствор сока хурмы с тёплой водой.
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