Медики сообщили, в чем полные превосходят тощих

Российские ученые выпустили доклад «Изменение климата и здоровье: оценка, индикаторы, прогнозы». Согласно содержащейся в докладе оценке, люди с избыточным весом способны лучше переносить аномальную жару, чем худые и люди с нормальным весом. По мнению российских медиков, удельная теплопроводность жира ниже, чем у других тканей в организме человека. Поэтому в жаркую погоду внутренние органы толстяков не перегреваются. При этом распространенным мнением является обратное — что избыточный вес играет роль отрицательного фактора в жару и увеличивает риск смерти и сердечно-сосудистых осложнений во время высокой температуры воздуха. Аномально жаркое лето 2010 года привело в России к смерти 56 тыс. человек. Июль этого года оказался самым жарким за всю историю метеонаблюдений в Северном полушарии. Правда, на этот раз основной удар на себя приняли не россияне.

Медики отмечают, что жара также опасна для маленьких детей, сердечников и людей с низкой мобильностью.