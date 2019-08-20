Продукты, которые очищают кровь

Здоровый человеческий организм предполагает систему самоочищения. Однако то, что мы едим, наш образ жизни — все это влияет на регенерацию тканей, систем и органов. Одной из самых важных в нашем организме считается кровеносная система. Иногда ей нужно помогать, чтобы сосуды не засорялись вредными веществами.

Чеснок

Этот продукт больше известен как противовирусное средство, но он полезен и для сосудов. Аллицин в его составе благоприятно влияет на белые тельца в крови. Так употребление чеснока уменьшает риск развития инфаркта и инсульта. Более того, он помогает выводить никотин из крови, поэтому будет полезен курильщикам.

Яблоки

Эти сезонные фрукты помогают организму проводить интоксикацию: освобождают его от токсинов и восполняют энергию. Они хорошо помогают при гриппе и других вирусных заболеваниях. Пектин выводит соли, которые образуются при попадании в организм тяжелых металлов, а полезные волокна разрушают жировые клетки. Похожим действием обладают и груши.

Капуста

В капусте содержится очень много витамина А и С, которые полезны для иммунитета и восстановления организма. Изотиоцианаты в составе овоща помогают выводить канцерогены из крови. Кроме того, капуста положительно влияет на пищеварение, что тоже отражается на очищении крови.

Овес и орехи

Эти продукты содержат полезные волокна клетчатки, которые сокращают содержание жира и различных химикатов. Они нормализуют уровень "плохого" холестерина и глюкозы в крови.