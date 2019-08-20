Чем опасен режим работы «сутки трое»

Скользящий график и ночные дежурства многим кажутся удобными. Сутки работаешь, трое отдыхаешь — в результате свободного времени оказывается больше, чем у тех, кто "пашет" с 9 до 6 каждый день. Однако исследования показывают, что такой режим серьезно вредит здоровью. Особенно сильно — здоровью мужчин.

Режим "сутки трое" нарушает биологические часы организма и приводит к нарушению выработки "гормона сна" (мелатонина) и в целом вредит гормональной системе. Помимо того, что такая работа часто связана с бессонницей, она также повышает риск стенокардии и инфарктов, разрушает нервную систему и повышает риск заболевания диабетом второго типа. Исследования китайских медиков из университета Гуанчжоу подтвердили полученные ранее данные американских врачей: люди, работающие сменами, в среднем на 9% чаще заболевают диабетом. Для мужчин этот риск увеличивается на 35%. А если работник чередует дневные и ночные смены, организм окончательно сбивается с правильного биологического цикла, и риск заболевания диабетом повышается на 42%.