О чем говорят возникающие без причины синяки

Смотрите видео и узнайте, о чём говорят часто появляющиеся синяки. "Рамблер" разобрался, какие болезни предупреждает этот необычный симптом. Синяки в течение жизни появляются у каждого человека, однако у некоторых людей они возникают часто и без видимых причин. Одна из причин этого явления — возрастные изменения. С годами кожа истончается, теряет эластичность, защитный слой и подкожный жир. Но есть и более опасные причины возникновения синяков.