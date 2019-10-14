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О чем говорят возникающие без причины синяки 

Рамблер 6 часов назад
Смотрите видео и узнайте, о чём говорят часто появляющиеся синяки. "Рамблер" разобрался, какие болезни предупреждает этот необычный симптом. Синяки в течение жизни появляются у каждого человека, однако у некоторых людей они возникают часто и без видимых причин. Одна из причин этого явления — возрастные изменения. С годами кожа истончается, теряет эластичность, защитный слой и подкожный жир. Но есть и более опасные причины возникновения синяков.
ЗОЖ , Видео
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