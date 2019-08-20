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Врачи назвали опасный для здоровья объем талии 

Рамблер 11 часов назад
Специалисты определили максимальный объем талии человека безопасный для его здоровья. Об этом сообщается в рекомендациях экспертов министерства здравоохранения России.
Так, врачи заявили, что обхват талии, превышающий 94 см у мужчин и 80 см у женщин, опасен для здоровья. В частности, у людей с такой окружностью талии увеличивается риск сердечно-сосудистых заболеваний.
Эксперты также отметили, что риск развития инсульта и инфаркта можно снизить, если отказаться от курения и ввести в свой распорядок 30-минутную физическую активность. Кроме того, полезно будет употреблять в пищу 500 граммов овощей и фруктов ежедневно.
ЗОЖ , Видео
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