Врачи назвали опасный для здоровья объем талии

Специалисты определили максимальный объем талии человека безопасный для его здоровья. Об этом сообщается в рекомендациях экспертов министерства здравоохранения России.

Так, врачи заявили, что обхват талии, превышающий 94 см у мужчин и 80 см у женщин, опасен для здоровья. В частности, у людей с такой окружностью талии увеличивается риск сердечно-сосудистых заболеваний.

Эксперты также отметили, что риск развития инсульта и инфаркта можно снизить, если отказаться от курения и ввести в свой распорядок 30-минутную физическую активность. Кроме того, полезно будет употреблять в пищу 500 граммов овощей и фруктов ежедневно.