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Эксперт: около 75% россиян страдают от нехватки витамина D 

360tv.ru + ещё 2 2 часа назад
Фото: 360tv.ru
Заведующая лабораторией витаминов и минеральных веществ ФИЦ питания и биотехнологии Наталия Жилинская рассказала порталу News.ru, что от недостатка витамина D страдает большая часть жителей России.
«Данные исследования показывают, что от недостатка витамина D страдает 75% от общего числа населения России», — уточнила специалист.
Она обратила внимание на то, что в светлое время суток большая часть россиян находится в помещениях. Дети за школьной партой, взрослые на рабочем месте. При этом количество солнечных дней в России относительно мало. В лучшем случае можно насчитать за год около 70.
Жилинская напомнила и о рационе россиян, в котором скудно представлены продукты, в которых содержится витамин D. Из-за его нехватки повышается ломкость костей и нарушаются определенные функции мозга.
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