Эксперт: около 75% россиян страдают от нехватки витамина D

Заведующая лабораторией витаминов и минеральных веществ ФИЦ питания и биотехнологии Наталия Жилинская рассказала порталу News.ru, что от недостатка витамина D страдает большая часть жителей России.

«Данные исследования показывают, что от недостатка витамина D страдает 75% от общего числа населения России», — уточнила специалист.

Она обратила внимание на то, что в светлое время суток большая часть россиян находится в помещениях. Дети за школьной партой, взрослые на рабочем месте. При этом количество солнечных дней в России относительно мало. В лучшем случае можно насчитать за год около 70.

Жилинская напомнила и о рационе россиян, в котором скудно представлены продукты, в которых содержится витамин D. Из-за его нехватки повышается ломкость костей и нарушаются определенные функции мозга.