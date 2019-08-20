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Как уберечь себя от рака 

Anews 12 часов назад
Фото: Anews
Сегодня в мире регистрируется около 14 миллионов случаев онкологических заболеваний в год. Если в семье кто-то болел раком, то у других родственников вероятность онкологии повышена.
Однако вы можете свести к минимуму риск развития рака. Достаточно помнить несколько важных советов.

Загорать с умом

«Американский журнал клинического питания» опубликовал исследования, в результате которых оказалось, что люди, регулярно принимающие витамин D, снижают риск развития рака на целых 77%. В летнее время вы можете использовать природный источник витамина D — солнечные лучи. Однако загорать надо в меру, а также использовать защитные крема.

Устранить храп

Да, храп тоже связан с увеличением риска раковых заболеваний. Он уменьшает уровень кислорода в организме, а это приводит к тому, что изначально безвредные опухоли могут становиться злокачественными. Если вы храпите, вам стоит обратиться к врачу. К тому же, домочадцы вам будут безмерно благодарны.

Употреблять в пищу фрукты и ягоды

Это не только вкусная, но и действительно полезная идея, потому что ягоды и фрукты богаты антиоксидантами — веществами, которые борются со свободными радикалами и защищают наш организм от образования раковых клеток.

Не забывайте про физические нагрузки

Исследования «Американского института по изучению рака», проведенные среди американских пациентов показали, что недостаток физической активности ежегодно становится причиной более 90 тысяч случаев раковых заболеваний. То есть прогулки и занятия спортом не только полезны для хорошей формы и выносливости, но и помогают защититься от страшного заболевания.

Регулярные обследования

«По статистическим оценкам, каждый второй случай заболевания раком можно вылечить с помощью ранней диагностики»,
— говорит доктор Крис Дикий, директор «Международного агентства по изучению рака» и эксперт «Всемирной организации здравоохранения». Поэтому очень важно проходить регулярные обследования своего организма.
Соблюдайте эти простые, но очень важные для здоровья правила и, надеемся, вы никогда не столкнетесь с этой коварной болезнью.
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Комментарии1
ЗОЖ , ВОЗ
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