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Сколько стоит человек: цена органов 

Рамблер 17 часов назад
Хотя всем известно, что здоровье не купишь, мало кто задумывается, сколько на самом деле стоят органы нашего тела, и насколько бесценными являются на самом деле. Добровольное прижизненное донорство важных органов возможно только в отношении родственников. Посмертное донорство не принесет близким покойного никаких дивидендов, но осуществляется только с их согласия или в соответствии с последней волей умершего.
Наибольший спрос существует на почки. Цена варьируется от 50 до 60 тысяч долларов и выше. И да, с одной почкой жить можно, но сложно — строгую диету и определенный образ жизни нужно будет вести всю жизнь.
Печень убить до конца трудно, а для восстановления подойдет и небольшая ее часть. Она обойдется не меньше чем в 54 тысячи долларов, а целая печень стоит от 200 тысяч долларов и выше.
Поджелудочная железа может стоить от 44 до 70 тысяч долларов. Необходимость в пересадке возникает при сложном диабете. Пара легких обойдется в 200 тысяч долларов, одно — в 60 тысяч долларов. Заядлые курильщики в качестве доноров, конечно, не рассматриваются. Если же в комплекте с легкими идет сердце, то это потянет на полтора миллиона долларов. Цена сердца начинается от 60 тысяч долларов, итоговая стоимость зависит от множества факторов, в том числе состояние пациента и сохранность органа. А операция по пересадке — одна из самых дорогих и сложных. Общая сумма легальной пересадки может достигать миллиона долларов.
Пересадка кожи — распространенная операция при ожогах. Шесть квадратных сантиметров кожи стоят в среднем 10 долларов. Но чаще для пересадки используется кожа самого пациента, лишь в исключительных случаях — донорская.
Грамм костного мозга потянет на 23 тысячи долларов. Половые железы — более бюджетный вариант, в среднем 15 тысяч долларов.
Собственно, уже простая калькуляция общей стоимости органов тела — мощный стимул беречь их и тщательнее следить за своим здоровьем.
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