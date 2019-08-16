На что идут люди, чтобы попасть к врачу без очереди

Российская поликлиника (как и муниципальные учреждения других стран бывшего СНГ) начинается с очереди. Толпа, ожидающая приема к доктору, бывает таких невообразимых форм и размеров, что вытерпеть это мучение и дойти до конечной цели удается не всем — нервы не выдерживают. Во многих других странах в очереди именно стоят, а у нас для этого используется множество слов: пролезть, протиснуться, проскочить, просочиться, пробиться. В любой очереди в медицинское учреждение найдется тот, кто пройдет вперед как ни в чем не бывало. Про безумные толпы людей в государственных поликлиниках можно снимать ток-шоу "За дверями регистратуры" или "Я только спросить". Рассказываем, на что идут наши соотечественники, чтобы обойти очередь.

Накинув белые халаты…

Один из наших читателей прислал следующую историю. Как-то он, просидев пару часов у врача, увидел такую картину: пришел молодой человек в белом халате (как у медицинских сотрудников), а вместе с ним — женщина. Они без очереди зашли в кабинет к травматологу, мужчины поприветствовали друг друга, после чего вышли наружу и стали ждать. Через несколько минут их вызвали к врачу (не обращая внимания на очередь). В общем-то, врачи часто принимаются у своих коллег без очереди. Но есть нюанс: когда наш рассказчик вышел на улицу, он увидел, как парень снял белый халат и вместе с женщиной уехал в автомобиле. "Вот, думаю надо прикупить белый халат и заходить без очереди", — шутит читатель.

Только на пять минуточек

Все, кто когда-либо бывал в очереди к врачу, слышали фразы: "Мне только печать поставить", "Только спросить, я на пару минут", "Ой, нужно забрать рецепт у медсестры", "Я зайду с вами"… Конечно, бывают исключения, и кто-то действительно забыл больничный у доктора. Но обычно эти люди просто хотят попасть к врачу без очереди.

Пропустите с ребенком!

Некоторые взрослые специально берут с собой в поликлинику маленьких детей, чтобы их пропустили вперед. Не сидеть же три часа с грудным младенцем на руках! Наверняка многие наблюдали, как в очередь к врачу (не к детскому) приходит мать с младенцем на руках, встает у двери, качает его, он начинает плакать, а сочувствующая толпа пропускает ее вперед. Конечно, бывают случаи, когда малыша действительно не с кем оставить, а лечиться надо. Однако не раз приходилось видеть, как на выходе из поликлиники даму с ребенком ждет муж или мама в машине. А у некоторых хватает наглости прийти к врачу всей семьей — муж, жена и младенец. При этом папа обычно остается с ребенком, а мать идет к врачу. Объяснения, зачем в таком случае приносить малютку в поликлинику, где множество инфекций, кроме как желания "проскочить" очередь, мы не находим.

Пожалейте больного

Этот способ используют те, по кому "плачет" театр Станиславского. Пациент пытается поразить своим внешним видом людей, которые стоят в очереди. Чем сильнее больной выделяется из толпы, тем больше шансов быстро протиснуться в заветную дверь. Некоторые давят на жалось: берут с собой костыли, заматывают бинтами конечности, обмахиваются, делая вид, что им душно, изображают беременность, в конце концов! Очередь расступается быстрее, если больной скромно вздыхает и изображает физические страдания. Главное делать это не очень громко, а то сердобольные сотрудники медицинского учреждения вызовут неотложку.

Наглость — второе счастье?

Этот способ используют люди с определенным складом характера и хорошо поставленной речью. Пациент, изобразив на своем лице уверенность и независимость, быстро и уверенно идет насквозь через очередь. Чем более грозно и представительно он выглядит, тем больше шансов протолкнуться. Окружающие просто не успевают среагировать — и ловкач уже перешагнул порог врача. Однако часто находятся те, кто заметит и остановит такого наглеца. В этом случае желающему "просочиться" лучше удалиться быстрее, чем появился, чтобы толпа не успела опомниться. Лучше сделать это через черный ход, а то "расправы" не избежать.