Новый тренд — греческий йогурт. И с чем его едят!

Чтобы разобраться, в чем разница между греческим йогуртом и любым другим, стоит понять: «А что мы ели до появления на полках продуктовых магазинов нового заморского лакомства?»

Что такое йогурт?

Йогурт — это сквашенное с помощью молочнокислых бактерий (обычно это Lactobacillus bulgaricus и Streptococcus thermophilus) молоко или сливки. Чтобы молочные компоненты лучше усваивались организмом человека, закваска выполняет важную задачу — расщепляет молочные жиры и белки. Также благодаря закваске йогурт приобретает особые вкусовые свойства и характерный аромат, продукт становится более плотным и в нем синтезируются важные для нашего организма витамины.

Самый главный витамин, содержащийся в йогурте и необходимый для нашей иммунной системы— это витамин А. Также важный показатель качества йогурта — содержание Витамина D и витаминов группы B (B2, B5, B10 и B12), которые нужны для нормализации процесса обмена веществ, а также для правильного усвоения кальция. Поэтому этот продукт крайне полезен для кожи, ногтей, волос и зрения. Из минералов в йогурте содержится много кальция, калия, магния и фосфора, которые участвуют в процессе укрепления зубов и костей.

«Савушкин продукт»

Мода на Грецию

Расцвет греческого йогурта в нашей стране произошел благодаря греческой компании, которая организовала поставки своей продукции на мировые рынки. Сам греческий йогурт достаточно заметно отличается от привычного нам кисломолочного продукта. Разберем отличия на примере греческого йогурта «TEOS»*, который легко можно найти в магазинах вашего города.

Греческий йогурт отличается от классического повышенным содержанием белка (практически в 2 раза выше, чем в остальных йогуртах). Чтобы получить нужную для этого йогурта концентрацию, сквашенная смесь проходит ультрафильтрацию. Именно здесь под действием давления и при помощи мембран йогурт избавляется от излишков сыворотки, максимально сохраняя при этом весь имеющийся в исходном молоке белок. Таким образом, он не так насыщен жирами, в нем много полезных бактерий и он куда больше подходит для поклонников здорового образа жизни.

Эта действительно особая технология производства позволяет йогурту не только приобрести нужную кремовую консистенцию, но и помогает йогурту стать в меру густым и плотным, и оттого, еще более аппетитным.

Производство питьевого греческого йогурта «TEOS» от густого отличается лишь его консистенцией, которая достигается за счет регулирования количества извлекаемой из готового йогуртного сгустка сыворотки: у питьевых отделятся меньшее ее количество.

«Савушкин продукт»

Ешьте на здоровье!

Вкус у греческого йогурта очень приятный: его лёгкая кислинка удачно сочетается с любыми ягодами или овощами, а с оливковым маслом он хорош в салатах. Вас несомненно покорят питьевые йогурты «TEOS» с манго, вишней, гранатом или семенами киноа.

Врачи называют греческий йогурт продуктом долголетия и рекомендуют употреблять до 3-х порций каждый день. Так что смело включайте греческий йогурт в рацион — утром для бодрости, после занятий спортом для восстановления белка и как правильный перекус для утоления чувства голода.

*Это интересно:

Греческий йогурт «TEOS» четыре года подряд покоряет профессиональное жюри (около 200 шеф-поваров авторитетных международных ассоциаций и ресторанных гидов Michelin и Gault Milau, а также личных поваров Британской королевы, сэра Элтона Джона и президента Франции) одного из самых влиятельных в мировой пищевой индустрии дегустационного конкурса «Superior Taste Award» , завоевывая максимально высокие награды: «Три золотые звезды» (из трех возможных) за превосходный вкус.

Кстати, TEOS обладает и еще одной престижной наградой конкурса — «Crystal Taste Award» за стабильно высокое качество и исключительный вкус.