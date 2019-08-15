Ученые рассказали, чем опасен шестичасовой сон

Люди, спящие ночью менее шести часов, подвержены высокому риску развития ишемической болезни сердца. Об этом сообщает The Sun со ссылкой на исследование влияния недосыпа на организм, которое провел профессор медицины сна Пол Гринграс

В эксперименте участвовали две тысячи взрослых людей из Великобритании. Выяснилось, что 44% из них спят менее шести часов в сутки, а 17% — положенные восемь часов. У тех, кто недосыпает, повышен риск не только ишемической болезни сердца, но и инсульта, поскольку из-за недостаточного количества сна он увеличивается на 60%. Также у недосыпающих зафиксировано повышенное давление и высокий уровень холестерина в крови.

По мнению Гринграса, одна ночь плохого сна может спровоцировать набор веса, потерю мышечной массы и повлиять на воспоминания в мозге. Недосып сказывается на здоровье нации. Сон, по данным профессора, влияет на ДНК человека так же, как и еда, уровень стресса, курение.

Чтобы крепко спать, нужно заниматься спортом. 85% людей, начавших выполнять физические упражнения, заметили улучшение качества сна.