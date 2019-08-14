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Как связаны больные суставы и интим 

Рамблер 4 часа назад
Казалось бы, полноценная интимная жизнь требует сил и здоровья. Однако многие специалисты уверены, что ночи, проведенные с вашим партнером, положительно скажутся на здоровье суставов.
Так, ученые из американского университета в Филадельфии доказали, что физическая близость значительно уменьшает боли даже в запущенных случаях заболевания артритом.
В частности, эксперты проанализировали состояния около ста больных ревматоидным артритом, который разрушает суставы человека. Особенно губителен он для ног, коленных чашек и нижней части спины. Оказалось, что практически 70% опрошенных испытывали меньшую боль в суставах после интима.
Тогда исследователь Джордж Е. Эрлих предположил, что дело в том, что физическое возбуждение стимулирует надпочечники. А они, в свою очередь, выделяют гормон кортизон, который уменьшает воспаление, ставшее причиной очагов поражения в больных суставах.
При этом эксперты советует не бояться активности во время близости тем, у кого болят суставы, а воспринимать ее как болеутоляющее средство. Ведь во время этого процесса выделяются эндорфины, которые работают как натуральный анальгетик, и действуют часами.
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