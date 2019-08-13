Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Названы продукты, снижающие риск смерти 

Российская Газета + ещё 5 3 часа назад
Фото: depositphotos.com
Употребление продуктов, богатых флавоноидами, таких как яблоки и чай, защищает от рака и сердечных заболеваний. Особенно это актуально для курильщиков и тех, кто не отказывает себе в спиртном. К такому выводу пришли ученые из Университета Эдит Коуэн (Edith Cowan University, ECU) в Австралии, сообщается в пресс-релизе, опубликованном на портале EurekAlert.
Они проанализировали данные 23-летнего наблюдения за рационом питания жителей Дании, которое охватило свыше 56 тысяч человек. На момент начала мониторинга их возраст составлял от 52 до 60 лет. В течение указанного периода от сердечно-сосудистых заболеваний скончались свыше 4 тысяч человек, а от рака — почти 6,3 тысячи, при этом изначально таких недугов у них не было.
Флавоноиды — это пигменты растительного происхождения, природные красители. В нашем организме флавоноиды регулируют действие ферментов, в том числе пищеварительных. Некоторые флавоноиды обладают антибактериальным действием.
Ученые пришли к выводу, что всего 500 миллиграммов флавоноидов в день существенно снижают риск смерти от рака или сердечно-сосудистых заболеваний. При этом защитный эффект оказался наиболее сильным для людей с высоким риском хронических заболеваний, связанных с курением, и тех, кто пил регулярно употреблял спиртное.
Естественно, флавоноиды не нивелируют эти риски полностью, и лучшее, что можно сделать для своего здоровья — бросить курить и завязать с алкоголем, советуют ученые.
— Важно употреблять различные флавоноидные соединения, содержащиеся в разных растительных продуктах и напитках. Это легко достижимо: одна чашка чая, одно яблоко, один апельсин, по 100 граммов черники и брокколи обеспечат широкий ассортимент этих соединений и в сумме дадут те самые 500 миллиграммов, — отметила ведущий автор исследования доктор Никола Бондонно.
Хотя проведенный анализ установил связь между потреблением флавоноидов и более низким риском смерти, точная природа защитного эффекта не ясна, но, вероятно, многогранна.
— Употребление алкоголя и курение усиливают воспаление и повреждают кровеносные сосуды, что может увеличить риск развития ряда заболеваний, — уточнила Никола Бондонно. — Флавоноиды имеют противовоспалительный эффект и улучшают функцию кровеносных сосудов, что может объяснить, почему они связаны с более низким риском смерти от болезней сердца и рака.
Стоит отметить, что участники исследования, употреблявшие большое количество флавоноидов, в целом выгодно отличались от тех, кто этими соединениями пренебрегал: они имели более низкий индекс массы тела, были физически активными, меньше курили, ели меньше мяса и больше клетчатки, имели более высокий уровень образования и доходов. Впрочем, ученые заверяют, что при подведении окончательных итогов все эти факторы были учтены.
Полностью с результатами исследования можно ознакомиться в статье в журнале Nature.
Российская Газета: последние новости
Ученые развенчали один из самых популярных мифов о кофе Назван способ омолодить организм на несколько лет Кардиологи предупредили об опасности применения лекарства против гипертонии
Комментарии14
ЗОЖ
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Опасная бактерия добралась до России
Роботы начнут приглашать россиян на прием к врачу
Опасных тропических клопов завезли в Россию10
Продукты, опасные при гипертонии
6 цитат от провинциального кардиолога в России2
Видео
00:34
Что будет, если пить по бокалу вина в день
ЗОЖ
05:23
Опасных тропических клопов завезли в Россию
Болезни и лекарства
02:18
Продукты, которые нельзя есть перед сексом
ЗОЖ
02:09
Скрытые признаки повышенного сахара
Болезни и лекарства
02:49
Как распознать угрозу сердечного приступа
ЗОЖ Болезни и лекарства
03:00
На Россию напали опасные кровососы
Новости
01:41
Простой рецепт для избавления от боли в суставах
Народная медицина
07:12
Как предотвратить тахикардию
ЗОЖ Болезни и лекарства
01:43
Какое вещество в «корвалоле» опасно для здоровья
Болезни и лекарства
02:28
Что делать, если болит шея
ЗОЖ
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение