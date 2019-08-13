Продукты, опасные при гипертонии

При гипертонии важно следить за образом жизни и питанием, чтобы не допускать регулярного повышения давления. Врачи советуют употреблять определенные продукты, однако есть и те, которые могут быть опасны.

Кофеин

Многие любители кофе страдают от регулярной гипертонии. Австралийские ученые утверждают, что ежедневное употребление более двух чашек кофе в день могут повысить давление на 10 пунктов. Кроме того, людям, подверженным гипертонии, медики рекомендуют вообще отказаться от кофе. Оно может еще сильнее повышать давление, а это, в свою очередь, может спровоцировать инсульт. От кофе учащается сердцебиение и может появиться тахикардия, которая также негативно влияет на общее самочувствие. А само вещество кофеин можно найти не только в этом напитке, но и в чае, энергетиках и шоколаде.

Алкоголь

Напитки, содержащие спирт, очень опасны для людей, страдающих повышенным давлением. Врачи предупреждают: те, кто злоупотребляет алкоголем, в четыре раза чаще подвержены гипертонии, чем те, кто увлекается ЗОЖ. Такие напитки стабильно повышают давление у 10% мужчин и 1% женщин. Спиртное опасно тем, что через час после употребления сосуды расширяются, и человеку с гипертонией становится легче. Однако, уже через несколько часов они сужаются обратно с еще большей силой, повышая давление.

Соль

Для страдающих гипертонией важно пить много воды, чтобы соль не задерживалась в организме. Так, врачи не рекомендуют употреблять в пишу более 5 грамм вещества. Кроме того, следует исключить все остальные продукты, которые содержат соль: маринады, соусы, приправы и даже сладости. Натрий хлорид задерживает воду в организме, а для больных это чревато сильным повышением давления.