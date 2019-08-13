17 правил, которые спасут вам жизнь

Почти все знают, что нельзя писать СМС за рулем и что нужно делать при возгорании. Но жизнь может подбросить такие ситуации, на которые у нас нет быстрого и удобного ответа. На сайте вопросов и ответов Quora пользователи решили поделиться спасительными советами, которые могут очень пригодиться, если вы вдруг окажетесь в подобном опасном положении. Эти советы не будет лишним сохранить в закладки.

Мозг не может одновременно контролировать процесс ходьбы и использования мобильного телефона, поэтому смотрите вперед, а не на экран.

Консультант по безопасности Мурали Кришнан отмечает, что ходьба и использование телефона в равной степени требуют больших когнитивных усилий. В итоге вы не можете полностью сосредоточиться на том и другом одновременно, как, например, на ходьбе и жевании. Есть шанс пасть жертвой «слепоты от невнимательности», когда вы видите какой-то объект, но не осознаете, что это машина, которая едет прямо на вас.

Следите за тем, чтобы зеркала заднего вида в вашей машине были настроены правильно, и избегайте мертвых (слепых) зон.

Пользовательница сайта по имени Кристен Раш утверждает, что не во всех автомобилях слепая зона неизбежна. Настроив зеркала заднего вида так, чтобы едва видеть края собственного автомобиля, вы можете успешно избавиться от слепых зон по бокам. Зеркала заднего вида должны давать вам представление о положении любой машины сзади. Стоит потратить несколько секунд, чтобы как следует настроить зеркала, когда садитесь за руль.

Тепло быстрее передается через жидкость, чем через газ, так что избегайте влаги, чтобы не мерзнуть.

Инженер Лия Лавуа говорит, что существует связь между влажностью и ощущением холода. Чтобы в холодную погоду не дать температуре тела опуститься слишком быстро, не скупитесь на шерстяную одежду вместо хлопковой: она впитывает больше влаги, и сырость не добирается до кожи. Ну и разумеется, делайте все возможное, чтобы не промокнуть.

Есть снег, чтобы избежать обезвоживания, можно только в самых крайних случаях.

Лавуа также отмечает, что организм использует огромное количество энергии, чтобы преобразовать вещество из одного состояния в другое. Именно поэтому стоит есть снег в качестве замены воды только в крайнем случае. Получив это небольшое количество влаги, ваше тело потратит драгоценное тепло.

Если ваш самолет совершил аварийную посадку в море, не надувайте спасательный жилет сразу же.

Пользователь по имени Элвин Йип предостерегает от порыва сразу же надуть спасательный жилет после того, как самолет совершил аварийную посадку в море. Вода, которая может хлынуть в салон, осложнит движения, если вы будете в жилете. Поэтому сначала надо доплыть до выхода и лишь затем надуть жилет, чтобы не утонуть в море.

Если вы подавились, то прием Геймлиха можно сделать самому себе.

Мало кто осознает, что можно обойтись без посторонней помощи, чтобы избавиться от куска пищи, застрявшего в горле. Наман Митрука рассказал, как делать прием Геймлиха на себе. Сначала надо сложить ведущую руку в кулак под грудной клеткой непосредственно над пупком. Ладонь второй руки надо положить на кулак, чтобы надавить крепче. Надавите кулаком в живот движением внутрь и вверх, в направлении диафрагмы, которая находится в верхней части живота. Это нужно делать с силой. Повторите несколько раз, пока застрявший в горле объект не сместится и не освободит дыхательные пути.

Всегда берите с собой мощные и проверенные антигистаминные препараты, когда едете в какое-то новое место.

Вы никогда не знаете, где вам попадется что-то, на что у вас аллергия, особенно если вы идете в поход или отдыхаете на природе, отмечает пользователь по имени Райан Борек.

Пределы человеческого организма сводятся к «правилу трех».

Специалисты по выживанию наизусть знают короткое обозначение своих пределов, говорит Ручин Агарвал. В среднем человек может продержаться три минуты без воздуха, три часа без укрытия в экстремальных погодных условиях, три дня без воды и три недели без пищи.

Если пищевое масло загорелось, выключите конфорку и накройте посуду, в которой находится горящее масло.

Ручин Агарвал также поясняет, почему никогда нельзя использовать воду для тушения загоревшегося масла или жира. Молекулы воды тонут и оказываются на дне раскаленной посуды, моментально испаряются и выталкивают языки пламени еще выше. Поэтому загоревшееся масло надо тушить, выключив конфорку и перекрыв доступ кислорода к огню.

Если вы травмированы острым предметом, не вытаскивайте его из раны.

Если вытащить воткнутый в тело острый предмет, это ускорит кровопотерю, пишет Томас Мей. Вместо этого постарайтесь прикрыть рану и сделайте все возможное, чтобы остановить кровотечение до тех пор, пока вам не окажут квалифицированную медицинскую помощь.

Большинство авиакатастроф происходит в первые три минуты после взлета и в течение восьми минут до посадки.

Пользователь Санкет Шах пишет, что авиационная безопасность придерживается правила «+3/–8», которое призывает людей быть наиболее бдительными сразу после взлета и непосредственно перед посадкой — 80% авиакатастроф происходят именно тогда. Лучше использовать это время для того, чтобы сосредоточиться и вспомнить, где находятся аварийные выходы, чем мысленно потеряться в очередном фильме или аудиокниге.

Большинство смертей в бытовых пожарах происходит из-за отравления дымом, а не из-за ожогов.

Пользователь Харш Шарма советует в данном случае пригнуться поближе к полу, чтобы вдыхать как можно меньше дыма.

Если вы получили травму в общественном месте, выберите одного человека и обратитесь за помощью конкретно к нему, чтобы избежать эффекта постороннего.

Шарма также объясняет хорошо изученный психологический феномен, из-за которого толпы народа не могут оказать кому-то помощь, потому что каждый думает, что на помощь придет кто-нибудь другой. Если вы не слишком ранены и можете позвать на помощь, выберите кого-то одного в толпе и обратитесь непосредственно к этому человеку. Так вы с большей вероятностью получите помощь.

Яркий фонарь может стать лучшим оружием против агрессора.

Вместо того чтобы носить газовый баллончик или оружие, достаточно брать с собой очень яркий фонарик, который отпугнет агрессора не менее эффективно, считает Санкет Шах. «Если к вам приближается кто-то, кто кажется вам агрессивным, в случае опасности свет мощностью 300 и более люмен, направленный в глаза (особенно ночью), даст вам возможность скрыться, — пишет пользователь. — А если вы неправильно оценили ситуацию, никто не пострадает и вы избежите неприятностей».

Если вы потерялись во время прогулки на природе, попробуйте найти ограждение или ручей.

«Поток воды всегда течет вниз по склону и неизбежно впадает в более крупный поток или водоем», — напоминает пользователь Джон Миксон. Ну а заграждение обязательно приведет вас к дороге или к какому-нибудь строению.

Используйте презервативы как подручный резервуар для воды.

Презервативы удивительно эластичны. Как отмечает Дженис Батевикс, вы можете этим воспользоваться, если вам вдруг срочно понадобился большой резервуар для воды. Они могут заменить флягу и вмещают около галлона воды. «Их также можно использовать для защиты от воды — как эластичный чехол для спичек или раций в походах», — советует она.

Если высматривать пути к выходу заранее, вы не растеряетесь в случае чрезвычайной ситуации.

Когда местные власти рассылают населению оповещения о стихийных бедствиях, многие остаются на своих местах, даже когда им настоятельно рекомендуют эвакуироваться. Пользователь Джон Ивинг поясняет, что психологи называют этот феномен «отклонением нормальности». Это касается склонности людей считать, что все обойдется, даже если они явно в опасности. Ивинг говорит, что человек может выбраться из цикла отклонения нормальности, заранее определив местоположение аварийных выходов в общественных местах, например в кинотеатрах или в ресторанах. Если мысленно подготовиться к действию в опасной ситуации, то вы не растеряетесь.