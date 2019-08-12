Нужна ли вторая почка на самом деле

Почки выполняют в организме важнейшие функции, однако, люди родившиеся с одной почкой могут жить долгие годы даже не зная, что им не хватает этого органа. Так нужна ли на самом деле вторая почка?

Итак, почки работают как фильтр нашего организма. Около 1500 литров крови в день проходят через них. Кровь очищается с помощью миллиона микроскопических фильтров от ненужных продуктов жизнедеятельности. Если почки не справляются с этой функцией, то лишние вещества будут накапливаться в крови, что в конечном итоге погубит организм.

Почки также поддерживают баланс объема жидкостей и минералов в организме. Здоровые почки активно выводят лишнюю жидкость вместе с водой. Если влаги в организме мало, то почки наоборот перераспределяют расходование жидкости и «берегут» ее.

Однако известно, что человек может нормально жить и с одной почкой. Но только представьте, что теперь все функции, которые осуществляли две почки, должна будет выполнять одна оставшаяся.

Скорее всего, со всеми своими «обязанностями» справится и одна почка, однако, организм остается без «запасного колеса». То есть вторая почка фактически нужна как поддерживающий орган.

Так например, у человека может развиться поражение единственной почки, и тогда наступит острая почечная недостаточность, которая тяжело протекает, а в конечном итоге функции оставшейся почки угасают.

Получается за здоровьем единственной почки нужно тщательнее следить: избегать контактных видов спорта (боевые искусства, футбол, хоккей), физических нагрузок, большого количества болеутоляющих.