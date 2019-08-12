Ошибки здорового человека: ЗОЖ расставляет сети

Абсолютно здоровым быть нельзя, в гонке за здоровьем нетрудно заболеть, поэтому умеренность, умеренность и еще раз умеренность. С подобными предупреждениями фанатов ЗОЖ врачи выступают все чаще. В медицине даже появилось понятие: "ошибки здорового человека".

Самая частая ошибка известна. Нетренированный человек бросается ежедневно истязать себя в спортзале или на марафонской дистанции по городской улице. Надышавшись автомобильными газами да еще с порванными менисками, он идет к врачу. И это не выдуманная история, а одна из историй болезней. У зожевцев они тоже бывают.

Страх перед помидорами

Главной опасностью при неумеренном увлечении ЗОЖ считается орторексия. Этот термин предложил американский врач Стивен Бретмен в 1997 году. Он означает "навязчивое стремление к здоровому образу жизни". Все больше специалистов считают орторексию серьезным нервным заболеванием и готовы голосовать за ее внесение в международный классификатор болезней, как это сделали с анорексией и булимией. У человека появляются пищевые расстройства потому, что он находит все меньше и меньше продуктов, которые, по его мнению, не просто полезны, а полезны на все сто и ни процентом меньше. Гастроэнтеролог из итальянской клиники Анри Шено рассказывал, что у него был пациент из числа зожевцев. Узнав про вред некоего белка, он вдруг полностью отказался от помидоров, где на один этот "неполезный" элемент приходится 99 полезных. Подобные случаи медики объясняют элементарной безграмотностью.

Безграмотность может подвести человека и в его стремлении потреблять всегда и только органическую продукцию. Уловка здесь в том, что продукция эта бесспорно полезнее неорганической, если речь идет о говядине и клубнике. Таковы сравнительно недавние исследования. Они также доказали, что во многих случаях между органическими и неорганическими продуктами разницы нет никакой, а бывает, что органические вреднее.

Вода и гречка

Доувлекаться ЗОЖ можно и до недуга под названием гипонатриемия. Это водная интоксикация. Пусть вода будет и кристально чистой, но в бесконечной погоне за здоровьем люди, бывает, пьют ее в слишком больших количествах. Врачи же напоминают: вода выводит из организма натрий. Это раз. Если человек является приверженцем ЗОЖ, он обязательно следит за уровнем содержания соли в своей диете. Это два. И три: выводя из организма и без того небольшое количество соли "начисто", чистая вода незаметно отравляет человека.

Меньше всего доверия у традиционных медиков вызывают суперфуды — особенно после того, как совсем недавно в США объявили "суперской едой" гречку. В объявлении очередного зерна или семечка "сильно волшебным" многие видят маркетинговый ход и не более того, как, впрочем, в случае со всеми пищевыми добавками.

Позитив как негатив

Медицинскую озабоченность вызывает и биохакинг, который выглядит как попытка изменить себя вопреки природе. С одной стороны, специалисты еще не определились с комментариями, но с другой стороны, абсолютно все признают: законы генетики не отменишь. Каждый знает хотя бы один рассказ о долгожителе, который сроду себе не отказывал во всем том, что неприемлемо для сторонников ЗОЖ. Они же все чаще сосредотачиваются на том, чтобы составить индивидуальное меню из микроэлементов и по собственной воле вырабатывать в себе, например, гормон радости. Просто так, без внешних причин. Тут поджидает еще одна опасность: постоянный контроль за своими действиями тоже может увести человека от здорового образа к не вполне здоровому.

Разбирая эти ситуации, диетолог-нутрициолог и фитнес-тренер Арина Скоромная сказала:

"Для современного человека биохакинг это актуально. Если ты можешь продлить жизнь и сделать ее более качественной, почему бы не попытаться? Сейчас много новых технологий и в целом возможностей — почему бы не идти в ногу со временем? Но биохакинг биохакингу рознь. Полностью здоровый организм способен поддерживать свои функции самостоятельно. Здоровому человеку не надо колоть инсулин или пить таблетки, чтобы поддерживать давление, все системы контролируют определенные гормоны. А постоянные маниакальные подсчеты — это уже не ЗОЖ, это невроз. ЗОЖ это когда у тебя и с телом все в порядке, и с головой, когда ты экологичный, то есть делаешь все возможное, чтобы твой организм функционировал самостоятельно".

К отличительным особенностям человека, ведущего здоровый образ жизни, относится его позитивное мышление. Это целый отдельный пункт для практикующего ЗОЖ. Как ни странно, врачи рекомендуют и в этом пункте соблюдать умеренность. В противном случае человек теряет способность смотреть на жизнь рационально и трезво.