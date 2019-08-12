Опасны ли ватные палочки на самом деле

Одним из самых опасных безопасных косметических «инструментов» называют ватные палочки. Многие специалисты считают, что палочки, которыми большинство людей чистят уши — бич 21 века.

Оказывается, ватные палочки были созданы совсем не для ушей. Многие производители даже пишут мелким шрифтом на упаковке «не использовать на внутренних частях уха, носа и глаза». В саму ушную раковину, по мнению экспертов, ушную палочку «вкручивать» ни в коем случае не нужно.

Так, врачи отмечают, что у тех, кто часто чистит палочками уши почти всегда образуются огромные ушные пробки. Получается, мы сами проталкиваем серу дальше в слуховой проход, слоями «накладывая» грязь и закупоривая ухо.

Кроме того, палочкой можно повредить барабанную перепонку. Поэтому, особенно опасно их использование детьми.

Использование ватной палочки может привести и к воспалениям внутри уха, а затем перерасти в хронический отит. А если «дочиститься» до воспаления среднего уха, можно и вовсе заработать менингит.

Стоит отметить, что сера нужна человеческому организму как защитный барьер от загрязнений и бактерий. То есть фактически слишком активно ее «выковыривая» мы оставляем ухо беззащитным.

Особенно опасно случайно оставить кусочек ваты в ухе. Об этом рассказали в Американской академии оториноларингологии.

«Ватные шарики, расположенные на конце палочки, могут остаться в слуховом проходе и потребуют медицинского извлечения как инородного тела. Один из случаев, который мы рассмотрели, привел к фатальному отогенному менингиту и абсцессу мозга, случившимся по вине оставленной в слуховом проходе ваты», — говорится в докладе академии.

Стоит отметить, что сера нужна человеческому организму как защитный барьер от загрязнений и бактерий. То есть фактически слишком активно ее «выковыривая» мы оставляем ухо беззащитным.

По мнению экспертов, лучшее средство для очищения ушей — мыльный мизинец. При этом, пользоваться пальцем для очищения ушей лучше всего в душе тогда, когда сера уже видна в слуховом проходе. Не следует пытаться засунуть палец глубже, а просто сделать несколько вращательных движений.