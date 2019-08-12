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5 сигналов мозга о том, что ему нужен отдых 

Yellmed 2 часа назад
Фото: Yellmed
Чтобы продуктивно работать, достигать новых вершин, необходимо восстанавливаться. Труд из последних сил приведет не к успеху, а еще большему напряжению, пишет 1001 Совет.
Как понять, что пришло время отдохнуть? Во-первых, если все чаще делаете акцент на негативной стороне жизни. Плохие воспоминания, переживания, пессимистичные мысли могут возникать из-за перенапряжения.
Во-вторых, если стали замечать, что часто болеете. Переутомление приводит к сбоям в работе иммунной системы. Простуды беспрестанно атакуют организм при общем переутомлении.
В-третьих, при нарушениях сна. Как ни удивительно, но очень уставший человек не сможет сразу заснуть. Он будет ворочаться всю ночь, анализировать произошедшие события, чаще всего негативные.
В-четвертых, если вы стали ощущать апатию, а также безразличие к ранее интересовавшим занятиям.
В-пятых, если перестали заботиться о себе. Например, долго откладываете визит к стоматологу или окулисту, бросили занятия спортом, не хотите ходить по магазинам и просто себя радовать.
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ЗОЖ
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