Шесть фруктов, способных противостоять артриту

Британские специалисты рассказали, какие фрукты снижают риск развития и обострения артрита. Об этом пишет Daily Express.

Вишня В соке плода содержатся полезные вещества — антоцианы, обладающие противовоспалительными и антиоксидантными свойствами. Ученые выявили: употребление вишневого сока два раза в день в течение трех недель значительно уменьшает очаги воспаления у пациентов с артритом.

Клубника

Плоды клубники являются отличным источником витамина С, витаминов группы В, антиоксидантов и минералов. Исследователи обнаружили: женщины, которые съедали более 16 ягод растения в неделю, имели низкий уровень С-реактивного белка — маркера воспаления. Он связан со обострением артрита и сердечно-сосудистых заболеваний. Кроме того, клубника богата фолиевой кислотой, также применяемой при лечении артрита.

Малина

Эти ягоды содержат витамин С, антоцианы, флавоноиды, органические кислоты. Плоды малины блокируют выработку ферментов, отвечающих за воспаление, способствуют уменьшению боли в суставах и предотвращают гноение в поврежденных местах.

Авокадо

Мякоть авокадо включает очень много мононенасыщенных жиров, витаминов А и Е, а также минералов. Плоды растения снижают уровень холестерина, заметно ослабляют симптомы артрита, помогают восстанавливаться пораженной коже.

Арбуз

В состав арбуза входят каротиноиды и флавоноиды, которые обладают мощными антиоксидантными свойствами: снижают риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, артрита и рака. А содержащийся в арбузе ликопин очень важен поддержания здоровья костей.

Виноград

Мякоть плода — отличный источник клетчатки, минералов, витамина А и флавоноидов. Красный и черный виноград содержит ресвератрол — натуральный компонент с антиоксидантными свойствами. Исследование показало: биологически активное соединение действует на те же клеточные «мишени», что и препараты с противовоспалительным эффектом.