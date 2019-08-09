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Эксперт объяснил, что будет, если пить по бокалу вина в день 

Рамблер 1 час назад
Фото: depositphotos.com
На самом деле бокал вина в в день не может снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний. Об этом рассказал сердечно-сосудистый хирург Вадим Попов, заведующий отделением кардиохирургии НМИЦ хирургии имени Вишневского Минздрава России.
Он отметил, что профилактикой сердечно-сосудистых заболеваний станет не бокал вина, а позитивные эмоции. Так как именно стресс является одним из факторов развития таких заболеваний.
Попов отметил, что суждение о том, что бокал красного вина в день помогает сердцу, не подтверждено исследованиями. Эксперименты с большими группами пациентов показали, что серьезного влияния на сосуды вино не оказывает.
Эксперт добавил, что бокал вина в день не принесет вреда здоровью. Пить вино в таком количестве можно, если это помогает человеку снять стресс, но надеяться на профилактику болезней не стоит.
Кроме того, Попов уверен, что риск появления сердечно-сосудистых заболеваний может снизить здоровый образ жизни и правильное сбалансированное питание.
Комментарии2
ЗОЖ , Вадим Попов , Минздрав РФ
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