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Абрикос признан самым полезным фруктом 

Мир24 + ещё 1 8 часов назад
Фото: pixabay
Ученые назвали самый полезный фрукт. Им оказался абрикос. Специалисты рекомендуют употреблять его в пищу каждый день. Это позволит предотвратить развитие многих заболеваний, пишет «МедикФорум».
По словам врачей, особенно абрикосы полезны людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями и болезнями почек, а также беременным женщинам.
Кроме того, этот фрукт является низкокалорийным продуктом с большим содержанием полезных веществ, понижающих холестерин и повышающих общий тонус организма. Абрикосы также хорошо выводят токсины и шлаки.
Диетологи рекомендуют при борьбе с лишним весом есть этот фрукт, поскольку он способен повышать настроение, а вот калорий лишних добавлять не будет.
Ранее «МИР 24» писал, в чем польза ягод и фруктов для красоты и сосудов.
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