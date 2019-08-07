Как молочные продукты могут подорвать здоровье

Споры о пользе и вреде молочных продуктов ведут медики по всему миру уже не одно десятилетие. С детства мы слышим о том, что молоко просто необходимо нам для здоровья. Однако в последнее время все больше людей отказывается от молочной продукции.

Стоит обратить внимание, что мы чаще всего употребляем в пищу молочные продукты не в их натуральном виде. То есть, молоко, творог, сметана, прежде, чем дойти до нас, проходят термическую обработку. Таким образом, это пастеризованная и стерилизованная продукция. По мнению экспертов, процесс пастеризации делает неактивными те ферменты, которые помогают организму расщеплять коровий белок.

При этом, большую часть коровьего молока составляют жиры. Организм быстро «подсаживается» на животные жиры, именно поэтому сыроманам так сложно отказаться от любимого продукта, отмечают диетологи.

В стакане молока содержится одна десятая холестерина от суточной нормы для человека. Холестерин, как известно, способствует образованию бляшек. А ведь на изготовление одного килограмма сыра уходит от 6 литров молока.

Молоко богато кальцием, и поэтому полезно. Этот аргумент чаще всего приводится в доказательство о пользе молока. Однако кальций животного происхождения плохо усваивается, а его соли не выводятся из организма годами. Это также приводит к образованию опасных бляшек в сосудах и камней в почках. По словам экспертов, кальций, который хорошо усваивается человеком содержится не в коровьем, а в человеческом молоке.

В молочной продукции действительно есть полезные микроэлементы, однако они плохо усваиваются. В молоке содержится лактоза, которая, попав в организм, распадается на галактозу и глюкозу. Галактоза не выводится из организма и откладывается в суставах, коже, глазных хрусталиках.

У тех же, кто страдает непереносимостью лактозы, но не знает об этом, после употребления молочных продуктов возникают вздутия, газы и несварение.

Кроме того, в молоке содержится белок казеин, который образует сгустки в кишечнике, что усложняет переваривание пищи.