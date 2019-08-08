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Ученые развенчали популярные мифы о кофе 

Российская Газета + ещё 4 10 часов назад
Фото: Российская Газета
Употребление кофе в течение четырех часов перед сном никак не влияет на его качество и продолжительность. К такому выводу пришли ученые из Флоридского Атлантического университета и их коллеги из нескольких научных учреждений США, обнародовавшие результаты своего исследования.
Стоит сразу оговориться, что его участниками были исключительно афроамериканцы, средний возраст которых составил 63,7 года, две трети из них — женщины. Ученые решили выяснить, как вечернее употребление алкоголя, никотина и кофеина влияет на сон, а фокус на афроамериканцах объяснили тем, что эта группа населения в предыдущих исследованиях на эту тему была представлена недостаточно.
В эксперименте приняли участие 785 человек, каждому выдали актиограф (похожий на наручные часы датчик, фиксирующий активность в течение дня), также они вели ежедневные дневники сна, в которых записывали, сколько алкоголя, кофеина или никотина они потребляли в течение четырех часов перед тем, как отправиться в кровать. В общей сложности выборка составила 5164 человеко-дней.
Как уже было сказано, зависимости между вечерним кофе и параметрами сна не обнаружилось. В то же время ученые оговорились, что дозировка кофеина и индивидуальные различия в чувствительности и толерантности к этому компоненту полностью учесть очень сложно, поэтому полной гарантии, что он не влияет на сон, они дать не могут.
При этом у курильщиков и/или тех, кто употреблял спиртное перед сном, его продолжительность была заметно ниже, нежели в тех случаях, когда люди отказывались от этих вредных привычек в вечернее время. Это наблюдение оказалось справедливым и с учетом таких факторов, как возраст, пол, ожирение, уровень образования, наличие депрессии, тревоги или стресса. Подчеркивается, что в рамках исследования хуже всего на сон влиял никотин: у курильщиков продолжительность сна была в среднем на 42,47 минуты меньше.
Результаты исследования опубликованы в журнале Sleep.
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