Как победить потливость

С наступлением теплых дней мы начинаем носить более открытую одежду и радоваться хорошей погоде. Но для некоторых теплое время года становится проблемой — из-за того, что они стесняются своего повышенного потоотделения (гипергидроза). Не всем помогают дополнительные водные процедуры или дезодорант, а мокрые пятна в зоне подмышек продолжают разрастаться. Разбираемся, что делать, если вы очень сильно потеете.

Пот помогает нам в терморегуляции. В день организм человека производит от 500 миллилитров до 8 литров пота. Гипергидроз является не только патологией, но и психологической проблемой. Около 20% пациентов впадают в депрессию и внутреннюю изоляцию, поскольку запах пота влияет на их деловую репутацию и личную жизнь.

Потовые железы бывают двух видов: экриновые и апокриновые. Кроме воды и небольшого количества солей-электролитов в апокриновом поте есть продукты белкового обмена, летучие жирные кислоты и прочие соединения. Однако запах этой потовой смеси нельзя назвать неприятным. Апокриновый пот — это индивидуальный половой аромат человека. Мы его почти не чувствуем, но именно он привлекает представителей противоположного пола. Однако этот вид пота манит и живущие на коже бактерии, которые начинают обильно размножаться. Чем больше бактерий, тем больше отходов их жизнедеятельности: запах именно этих химических соединений мы и является тем самым неприятным запахом пота.

Профилактика

Принимайте контрастный душ два раза в день, уделяя особое внимание зонам, которые потеют. Если возникает дискомфорт между водными процедурами, можно дополнительно мыть проблемные зоны по мере потребности. Не можете помыться — используйте влажные салфетки с антибактериальным эффектом.

Отложите до лучших времен синтетические футболки, блузки, джемперы. Эти вещи блокируют воздухообмен и усиливают и без того обильное потоотделение. Замените одежду на хлопковую или льняную и вы увидите, насколько меньше перестали потеть.

Аптечные средства

Если вы соблюдаете гигиену, а подмышки не перестают обильно выделять пот, можно использовать некоторые аптечные препараты, но прежде хорошо бы поговорить в врачом. Иногда гипергидроз появляется на фоне стресса. В аптеке вам могут посоветовать пасту Лассара (салицилово-цинковая мазь). Еще до появления антиперспирантов средство было чуть ли не единственным спасением от пота. Подобный эффект имеет и Таймурова паста, но чаще ее рекомендуют использовать для снижения потливости ног. Однако все эти средства не лечат, а лишь уменьшают потоотделение. Различные алюмохлоридные антиперспиранты, в отличии от дезодорантов против потливости, которые продаются в супермаркетах, относятся к категории медицинских препаратов и назначаются не всем. Уровень солей метала в таких средствах выше в два-семь раз, чем у продукции масс-маркета, что врено для организма. У них есть и другие минусы: от взаимодействия с влагой они могут вызвать химический ожег, их можно применять только на сухой, выбритой коже, обычно один раз в неделю.

Радикальные методы

Процедуры против повышенной потливости в салонах красоты не сильно болезненны и имеют достаточно длительный эффект. Например, ИК-сауны вообще безболезненны и способствуют нормализации функционирования потовых желез. Требуется несколько сеансов, которые нужно проводить время от времени, поскольку эффект от процедуры не вечен.

Проблему сильного потоотделения сегодня можно решить также инъекционными методами. Уколы ботокса блокируют потовые железы на любом участке тела на срок от шести до 12 месяцев. Обычно специалисты применяют препарат "Диспорт". Процедура полностью безопасна и успешно применяется во всем мире более 15 лет. Однако стоят эти инъекции недешево.

Хирургическое удаление либо потовых желез (кютераж, выскабливание потовых желез), либо жировой прослойки под кожей (липосакция). Хирургия при лечении потоотделения применяется не более чем в 30% случаев, когда другие методы не помогают. Эффект может длиться до пяти лет, но предсказать реакцию организма на такое вмешательство сложно, поэтому оно является крайней мерой.

Для решения проблемы гипергидроза подмышечных впадин применяется и нехирургическая, аппаратная процедура Miradry. Специалисты в клиниках обещают пожизненный эффект за одну-две процедуры. Метод основан на том, что энергия microwave направляется на определенные участки в месте потоотделения. Апокринные, эккриновые железы и волосяные фолликулы нагреваются, после чего постепенно деградируют. Цвет кожи, волос и сезонность не влияют на результат. Долгосрочный эффект обеспечивается за счет того, что потовые железы не могут регенерировать. На коже человека находится около двух-четырех миллионов таких желез, и только 2% — в подмышках. Получается, процедура воздействует только на эти 2%, что не мешает нормальной регуляции потоотделения на остальных участках тела. Проводится под местным обезболиванием. Существенный минус — дороговизна — одна процедура будет стоить вам в районе ста тысяч рублей. Долгосрочные последствия предугадать сложно, поскольку вмешательство проводится относительно недавно и, по сути, это то же удаление потовых желез, но не хирургическое.