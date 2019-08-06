Слепота, рак, отравление. 9 причин сократить потребление соли

Без этой добавки не обходится ни один процесс приготовления пищи. Соль делает вкус каждого блюда особенным. Но чрезмерное ее употребление может нанести непоправимый вред здоровью. Почему лучше максимально сократить потребление NaCl? Терапевт-диетолог Александра Белодедова назвала несколько причин, которые побудят нас сократить потребление соли.

«На самом деле соль содержится практически во всех продуктах — овощи, фрукты, мясо, выпечка и другие продукты. Поэтому присаливать пищу вовсе необязательно. Мало того, если перестать солить свою еду даже во время приготовления, можно увидеть, как улучшится внешний вид и состояние здоровья», — подчеркнула эксперт.

Притупляет чувство вкуса

Самое большое влияние эта добавка оказывает на вкусовые рецепторы. Их у нас во рту миллионы. Агрессивное воздействие приводит к тому, что чувство вкуса затупляется, чувствительность рецепторов снижается. И реабилитировать ее получится, только если на время полностью отказаться от NaCl. Чтобы снова не распрощаться с чувством вкуса, нужно найти свою норму соли с помощью врача и перестать подсаливать еду.

Содержит добавки

Удивительно, но сейчас даже при покупке соли нужно быть внимательными и смотреть состав. Потому что в каждой второй пачке содержится добавка-антислеживатель. Эти «ешки» для человеческого организма не только безполезны, но даже вредны. Регулярное попадание этих веществ в организм приводит к развитию аллергических реакций, накоплению токсинов в организме.

Повышает давление

Изобилие соли в еде может стать причиной повышения кровяного давления. А все из-за того, что, скапливаясь на стенках сосудов, она провоцирует появление своеобразных спазмов. Так развивается гипертоническая болезнь, повышается давление. В результате большого скопления жидкостей в сосудах образуются тромбы. Именно любовь к соли часто доводит людей до инсультов, о непоправимых последствиях которого знает каждый. Учеными доказано, что риск инсульта и инфаркта можно снизить в 2 раза, если человек будет потреблять на 1,4 г меньше соли в день.

Задерживает жидкость в организме

Если вы замечаете отеки, припухлости рук, особенно в локтевой части, не можете «влезть» в старую обувь, значит чрезмерное употребление соли привело к задержке соли в организме. Конечно, мочегонные препараты помогут решить проблему, но лучше бороться с причиной, а значит, не злоупотреблять пищевыми добавками.

Вызывает чувство жажды

Чем больше соленой пищи ест человек, тем сильнее чувство жажды испытывает. При переизбытке соли организм вместо задержки жидкости может дать «обратный» эффект — начать быстро утрачивать воду по причине излишнего накопления натрия и нарушения водно-электролитного равновесия. Этим объясняется желание попить после поедания, например, соленых чипсов, рыбы и других соленых продуктов.

Тормозит работу мозга

Пристрастие к соли сказывается и на мозговых функциях. Ведь большое количество соли в пище ухудшает когнитивные функции. Особенно склонны к появлению таких нарушений в работе мозга люди в пожилом возрасте. Но именно они очень любят подсаливать еду в тарелке. Хотя правильнее будет улучить вкус блюда другими добавками — натуральными несолеными приправами.

Влияет на зрение

Множество исследований, которые проводили ученые разных стран, подтвердили непосредственное влияние соли на остроту зрения. Чем больше соли есть человек, тем хуже видит. Человеческий глаз практически полностью состоит из жидкости, а глазной нерв при проблемах с ее отводом начинает сдавливаться. Из-за этого и происходит частичная потеря зрения.

Снижает коэффициент полезного действия

Вы чувствуете, что быстро устаете и медленно соображаете, даже если выспались и хорошо отдохнули? Причиной также может стать любовь к соли. Она тоже распространяется по организму через кровеносную систему. Мелкие частицы NaCl неминуемо проникают в головной мозг, что приводит к сужению мелких сосудов. Из-за этого полезные микрокомпоненты не могут в них вовремя попасть. Так происходит снижение мозговой активности.

Повышает риск развития рака

Пристрастие к соли увеличивает риск развития рака желудка на 10%. Эта добавка провоцирует рост раковых клеток и размножение инфекционных бактерий. Если посмотреть на онкологическую статистику Японии, то можно увидеть, что там ее показатели ниже российских. Объясняется это тем, что японцы практически не солят пищу.