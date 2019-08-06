Эксперт рассказала, как восемь кружек чая замедлят старение

Британский фитнес-эксперт Ники Виброу рассказала, как чай связан с процессами старения.

По ее словам, необходимый водный баланс можно сохранить с помощью восьми кружек чая в день. Это замедлит процессы старения таким образом, как это делает вода.

Такой способ подойдет тем, кто не может заставить себя выпивать суточную норму воды в день.

По ее словам, чтобы сохранить эластичность кожи, каждый час нужно выпивать по кружке чая.

Дело в том, что в чае содержатся антиоксиданты, которые уменьшают количество холестерина в организме, объясняет эксперт.