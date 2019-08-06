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Эксперт рассказала, как восемь кружек чая замедлят старение 

Рамблер 2 часа назад
Британский фитнес-эксперт Ники Виброу рассказала, как чай связан с процессами старения.
По ее словам, необходимый водный баланс можно сохранить с помощью восьми кружек чая в день. Это замедлит процессы старения таким образом, как это делает вода.
Такой способ подойдет тем, кто не может заставить себя выпивать суточную норму воды в день.
По ее словам, чтобы сохранить эластичность кожи, каждый час нужно выпивать по кружке чая.
Дело в том, что в чае содержатся антиоксиданты, которые уменьшают количество холестерина в организме, объясняет эксперт.
ЗОЖ , Видео
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