10 советов, как замедлить старение мозга

Старение является неизбежным процессом, но его можно отсрочить, зная определенные правила.

Меньше говорите по телефону

Старайтесь реже использовать мобильный телефон в повседневной жизни. Пользуйтесь гарнитурой, чтобы уменьшить электромагнитное излучение от гаджета. Оно повреждает ферменты печени и эндокринные железы, наносит вред сердечно-сосудистой системе и костному мозгу.

Катайтесь на велосипеде

Регулярная езда на этом виде транспорта замедляет старение организма. Велосипедисты не страдают от ожирения и не знают проблем с высоким уровнем холестерина в крови. У мужчин надолго сохраняется высокий уровень тестостерона.

Выходите в люди

Ведите активный образ жизни и не замыкайтесь в себе. Ходите чаще в кино и театры в компании друзей. Это подарит вам массу приятных эмоций, которые будут способствовать продлению молодости.

Заведите много друзей

Настоящая дружба оказывает положительное действие на хромосомы, отвечающие за старение мозга. Дружеские отношения с людьми позволяют снизить темпы этого процесса. Чем больше человек имеет друзей, тем моложе он выглядит длительное время.

Больше танцуйте

Эффект от занятий танцами намного заметнее сказывается на организме человека, чем интенсивные тренировки в спортзале. Положительные эмоции оказывают благоприятное влияние на мозг и замедляют его старение. Танцы также помогают поддерживать отличную физическую форму.

Делайте специальные упражнения

Упражнения, направленные на улучшение координации движений, повышают работоспособность мозга. Попробуйте лечь на спину, поставив у себя за головой стул. Возьмите какой-нибудь предмет ногами и постарайтесь положить его на табурет. Затем таким же способом возьмите вещь и верните ее в исходное положение.

Не прекращайте учиться

Чтобы с возрастом сохранить интеллектуальные навыки на должном уровне, необходимо постоянно учиться и узнавать что-то новое. Специалисты рекомендуют пожилым людям изучать иностранные языки и осваивать компьютер. Это помогает улучшить скорость мышления и сохранить ясность ума.

Избегайте стрессов

Измените отношение к трудным жизненным ситуациям. Воспринимайте их как испытания, из которых нужно найти выход. Такой настрой улучшает кровообращение и способствует выработке гормона кортизона, который помогает избегать стрессов.

Уменьшите количество еды

Сокращение рациона питания замедляет старение. Это происходит из-за изменения биохимических процессов в организме. Небольшие порции еды с высоким содержанием витаминов дают больше энергии и снижают вероятность возникновения различных заболеваний.

Ешьте белые грибы

Они содержат особые вещества, которые нейтрализуют поврежденные клетки. Присутствие белых грибов в рационе питания помогает предупредить появление онкологических заболеваний и проблем с сердцем.