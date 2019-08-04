Какую роль выполняет сонная артерия

Наверное, многие слышали о том, что есть такая сонная артерия, и если нажать на нее, то человек отключится. Правда ли это? И чем так опасно воздействие на пресловутую артерию?

Что представляет собой сонная артерия?

На самом деле у нас целых две сонные артерии. Одна из них расположена с правой стороны шеи, другая — с левой. Та, что слева, немного длиннее, она начинается в дуге аорты, а правая — у плечеголовного ствола.

Общая функция сонной артерии заключается в транспортировке крови от сердечной мышцы к головному мозгу и другим периферийным органам, которые находятся в области головы. Именно благодаря ей наш мозг стабильно снабжается кислородом. Сдавленность сонной артерии (к примеру, тесным воротником или галстуком) может вызвать заметное чувство дискомфорта.

Наружная часть сонной артерии проходит выше гортани по направлению к лицевой части головы. В районе «адамова яблока» она разделяется на две ветви, одна из которых снабжает кровью головной мозг, а вторая — лицо и глаза. Концевые ветви образуют сеть капилляров, благодаря которым в определенных жизненных ситуациях наши глазные яблоки могут покраснеть, а кожа лица — покрыться румянцем.

Внутренняя часть сонной артерии непосредственно доставляет в клетки мозга кровь, богатую кислородом. В череп она входит в области виска.

Под влиянием стресса, жаркой погоды и других внешних факторов во внутренней артерии может увеличиться кровоток. В этом случае мы испытываем прилив сил и эмоциональный подъем. Но если интенсивность кровотока будет превышать норму длительное время, начнется процесс спада и человек впадет в состояние слабости.

В районе сонной артерии легко прощупать пульс. Для этого необходимо найти точку, расположенную в ямке под скулой, с правой или левой стороны от кадыка. Если у человека сильно развита мускулатура, на это может потребоваться больше времени, так как сонная артерия может оказаться закрыта мышцами. Обычно к этому методу прибегают, если не могут обнаружить пульс на запястье.

Что нельзя делать с сонной артерией?

Нельзя сильно сдавливать сонную артерию. Если вы просто нажмете на нее, человек почувствует сонливость, поскольку наступит кислородное голодание. Если нажимать на сонную артерию продолжительное время, объект уснет (потому артерия и зовется сонной). Вернее, он потеряет сознание.

Слишком сильное нажатие с долгим удерживанием пальцев на шее может привести к тому, что подача кислорода в мозг полностью прекратится. В результате человек либо останется инвалидом, либо вовсе умрет. Кровотечение из сонной артерии за 2-3 минуты приводит к летальному исходу, если вовремя не оказать пострадавшему профессиональную медпомощь. Да и врачи при таких травмах могут оказаться бессильны.

Как правильно проверять пульс в области сонной артерии?

Если возникла необходимость проверить пульс на шее, следует не давить на сонную артерию изо всех сил, а легко нажать на нее указательным и средним пальцем. Для подсчета количества ударов воздействие нужно осуществлять той рукой, которая соответствует данной стороне сонной артерии. Так, если вы считаете пульс с правой стороны шеи, действуйте правой рукой. Если с левой — то левой. Если вы будете измерять пульс на правой стороне левой рукой, то можете пережать обе части артерии, что отразится и на результатах, и на состоянии пациента.