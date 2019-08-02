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Названы способы похудения для склонных к полноте 

Рамблер 2 часа назад
Фото: depositphotos.com
Названы пять наиболее "рабочих" способов похудения для людей, которые генетически склонны к ожирению. Об этом сообщили тайваньские врачи и диетологи.
Так, ученые провели эксперимент с людьми, у которых нашли активные «гены ожирения» FTO, CADM2 или IRX3. Однако сложность состояла в том, что у этих генов есть еще множество мелких мутаций.
Специалисты пришли к выводу, что таким людям, чтобы достичь максимального эффекта, следует заниматься несколькими видами спорта одновременно.
В качестве полезных занятий эксперты назвали спортивную ходьбу, походы в горы, бег, йогу и спортивные танцы.
Кроме того, эффективными будут плавание, бадминтон и занятия на велосипеде.
ЗОЖ
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