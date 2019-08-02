Названы способы похудения для склонных к полноте

Названы пять наиболее "рабочих" способов похудения для людей, которые генетически склонны к ожирению. Об этом сообщили тайваньские врачи и диетологи.

Так, ученые провели эксперимент с людьми, у которых нашли активные «гены ожирения» FTO, CADM2 или IRX3. Однако сложность состояла в том, что у этих генов есть еще множество мелких мутаций.

Специалисты пришли к выводу, что таким людям, чтобы достичь максимального эффекта, следует заниматься несколькими видами спорта одновременно.

В качестве полезных занятий эксперты назвали спортивную ходьбу, походы в горы, бег, йогу и спортивные танцы.

Кроме того, эффективными будут плавание, бадминтон и занятия на велосипеде.