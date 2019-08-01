Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Как укрепить здоровье хреном 

Рамблер 7 часов назад
Фото: depositphotos.com
Хрен недаром пользовался огромной популярностью в русской кухне. Благодаря большому количеству ароматических веществ, эфирных масел и витаминов он укрепляет иммунитет и влияет практически на все органы в теле.

Тертый хрен

Благодаря минеральным солям, горчичному маслу и особому веществу — синигрину, содержащемуся в хрене и придающему ему острый горьковатый вкус, хрен усиливает пищеварение. Но нельзя есть его ложками — все хорошо в меру. Использовать хрен можно только в качестве пряной добавки к основному блюду. Натрите хрен, перемешайте с растительным маслом и добавляйте к картошке, рыбе или мясу по собственному вкусу.

Сок хрена

Хрен содержит природный антибиотик лизоцим, поэтому его сок в деревенских условиях можно использовать для очищения открытых ран и для лучшего их заживления.

Общее оздоровление "хреновиной"

Рецепт таков: 150 г корня хрена, 2 головки чеснока, 2 кг свежих помидоров, 2 ч.л. соли и 1 ч.л. сахара, 1 ч.л. уксуса 9% и немного острого красного перца на кончике ножа. Все перетереть вместе и закатать в банку — получится классическая русская приправа "хреновина", полная витаминов и полезных веществ. В холодильнике она хранится несколько месяцев, сохраняя все свои витамины. Хреновина укрепляет иммунитет и помогает в осенне-зимний период предотвратить простуды и ангины, а диабетикам — понизить уровень сахара. Противопоказанием для ее употребления являются заболевания пищевого тракта, хронический гастрит, язвенная болезнь и т.п. Остальным рекомендуется употреблять хреновину как минимум пару раз в неделю.
Комментарии
ЗОЖ
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Названы опасные последствия приема аспирина
Орехи влияют на половую функцию у мужчин
Врач предрек россиянам проблемы из-за погоды
Почему голод улучшает память4
Болезнь Паркинсона предложили лечить массажем ушей
Видео
03:00
Зачем нужно пить воду из-под картошки
Народная медицина
01:28
Неочевидные признаки проблем с сердцем
ЗОЖ
02:08
Как гигиенические привычки из СССР вредят здоровью
Болезни и лекарства
01:00
Назван первый признак алкоголизма
Болезни и лекарства
04:25
Как похудеть при сидячей работе
ЗОЖ
03:58
Ученые предупредили о смертельной эпидемии
Новости
03:30
Как справиться с болью в пояснице
ЗОЖ
00:27
Медики назвали первый признак алкоголизма
Новости
05:14
Почему глазированные сырки опасны для здоровья
Болезни и лекарства
03:14
Названы самые бесполезные лекарства
Болезни и лекарства
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение