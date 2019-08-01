Как укрепить здоровье хреном

Хрен недаром пользовался огромной популярностью в русской кухне. Благодаря большому количеству ароматических веществ, эфирных масел и витаминов он укрепляет иммунитет и влияет практически на все органы в теле.

Тертый хрен

Благодаря минеральным солям, горчичному маслу и особому веществу — синигрину, содержащемуся в хрене и придающему ему острый горьковатый вкус, хрен усиливает пищеварение. Но нельзя есть его ложками — все хорошо в меру. Использовать хрен можно только в качестве пряной добавки к основному блюду. Натрите хрен, перемешайте с растительным маслом и добавляйте к картошке, рыбе или мясу по собственному вкусу.

Сок хрена

Хрен содержит природный антибиотик лизоцим, поэтому его сок в деревенских условиях можно использовать для очищения открытых ран и для лучшего их заживления.

Общее оздоровление "хреновиной"

Рецепт таков: 150 г корня хрена, 2 головки чеснока, 2 кг свежих помидоров, 2 ч.л. соли и 1 ч.л. сахара, 1 ч.л. уксуса 9% и немного острого красного перца на кончике ножа. Все перетереть вместе и закатать в банку — получится классическая русская приправа "хреновина", полная витаминов и полезных веществ. В холодильнике она хранится несколько месяцев, сохраняя все свои витамины. Хреновина укрепляет иммунитет и помогает в осенне-зимний период предотвратить простуды и ангины, а диабетикам — понизить уровень сахара. Противопоказанием для ее употребления являются заболевания пищевого тракта, хронический гастрит, язвенная болезнь и т.п. Остальным рекомендуется употреблять хреновину как минимум пару раз в неделю.