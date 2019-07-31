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Стоматологи: картофель разрушает зубы 

Yellmed 8 часов назад
Фото: pixabay
Каким образом крахмал может повлиять на здоровье зубов? Оказывается, попадая в ротовую полость, он вырабатывает молочную кислоту. Такое сочетание способно разрушить зубную эмаль, сообщает medpulse.ru.
Проходит всего несколько минут после употребления картофеля — и уровень кислотности значительно снижается. В итоге в полости рта размножаются бактерии, негативно влияющие на здоровье зубов.
Крахмалистые продукты вырабатываются под влиянием слюны и крахмала, после чего, превратившись в глюкозу, повреждают эмаль. Стоматологи советуют чистить зубы каждый раз после употребления картофеля.
Специалисты также рекомендуют отказаться от картошки фри из-за высокого риска развития диабета, заболеваний сердечно-сосудистой системы и ожирения. В этом блюде содержится большое количество трансжиров и соли, а вот полезных веществ практически нет. Все это способствует увеличению концентрации холестерина в организме и развитию атеросклероза.
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Комментарии2
ЗОЖ
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