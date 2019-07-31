Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Врач рассказал, когда нужно чистить зубы 

Мир24 7 часов назад
Фото: Мир24
Чистить зубы обязательно нужно в вечернее время, это поможет удалить налет и защитит от кариеса, сообщил argumenti.ru врач Константин Новицкий, отвечая на вопрос читателя.
«Самой полезной и безусловной является вечерняя процедура. Связано это с тем, что днем зубы более-менее защищены от воздействия зубного налета благодаря очищающим свойствам слюны. Ночью слюна выделяется в очень небольших количествах. А вот бактерии, обитающие во рту и способствующие развитию кариеса, в отличие от людей не спят и занимаются ночью своей разрушительной деятельностью, не встречая никаких препятствий», — сказал врач.
Говоря об утренней чистке зубов, Новицкий заметил, что мнения специалистов в этом вопросе расходятся.
«Раньше бытовало мнение, что, как и вечернюю процедуру, ее необходимо делать после еды. Однако более популярной является точка зрения, что процедуру лучше проводить до завтрака, натощак. Связано это с тем, что утром необходимо как можно быстрее уничтожить те бактерии из налета, которые успели образоваться за ночь, а не съесть их на завтрак», — пояснил врач.
Он уточнил, что днем чистить зубы необязательно, поскольку это может нанести вред.
Напомним, ранее ученые составили список самых вредных напитков для зубов. Антирейтинг возглавил чай каркаде.
Мир24: последние новости
Ожирение, рак, смерть: ученые предупредили смартфонозависимых Медики назвали первый признак алкоголизма Попытки омоложения организма могут вызвать рак
Комментарии
ЗОЖ , Новости , газета "Аргументы недели"
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Врач перечислил плюсы и минусы дешевых лекарств
Смертельный вирус нашли в США
Приносит ли на самом дела пользу хождение по росе
Назван первый признак алкоголизма
Онколог назвал симптомы раковой опухоли у ребенка
Видео
02:08
Как гигиенические привычки из СССР вредят здоровью
Болезни и лекарства
03:58
Ученые предупредили о смертельной эпидемии
Новости
00:27
Медики назвали первый признак алкоголизма
Новости
05:14
Почему глазированные сырки опасны для здоровья
Болезни и лекарства
03:14
Названы самые бесполезные лекарства
Болезни и лекарства
11:05
Зачем людям вживляют микрочипы
Наука
02:56
Что нужно делать гипертоникам каждый день
ЗОЖ
00:30
Врачи достали из пациентки 1,5 кг украшений
Новости
03:24
Эффективное средство против отечности рук и ног
Народная медицина
00:59
Врачи рассказали об опасности активированного угля
Болезни и лекарства
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение