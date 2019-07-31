Врач рассказал, когда нужно чистить зубы

Чистить зубы обязательно нужно в вечернее время, это поможет удалить налет и защитит от кариеса, сообщил argumenti.ru врач Константин Новицкий, отвечая на вопрос читателя.

«Самой полезной и безусловной является вечерняя процедура. Связано это с тем, что днем зубы более-менее защищены от воздействия зубного налета благодаря очищающим свойствам слюны. Ночью слюна выделяется в очень небольших количествах. А вот бактерии, обитающие во рту и способствующие развитию кариеса, в отличие от людей не спят и занимаются ночью своей разрушительной деятельностью, не встречая никаких препятствий», — сказал врач.

Говоря об утренней чистке зубов, Новицкий заметил, что мнения специалистов в этом вопросе расходятся.

«Раньше бытовало мнение, что, как и вечернюю процедуру, ее необходимо делать после еды. Однако более популярной является точка зрения, что процедуру лучше проводить до завтрака, натощак. Связано это с тем, что утром необходимо как можно быстрее уничтожить те бактерии из налета, которые успели образоваться за ночь, а не съесть их на завтрак», — пояснил врач.

Он уточнил, что днем чистить зубы необязательно, поскольку это может нанести вред.

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