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Что такое «дранкорексия» и почему ее стоит бояться 

Рамблер 7 часов назад
Фото: depositphotos.com
"Дранкорексия" — такое название дали феномену, когда человек отказывается от употребления пищи, зная что в ближайшие часы ему предстоит выпивать алкоголь.

Причины

Обычно люди, склонные к дранкорексии, поступают так по разным причинам. Кто-то хочет быстрее опьянеть, при этом выпив немного, кто-то желает хорошо выглядеть в обтягивающей одежде. Но есть и другой мотив, который вызывает наибольшие опасения у медиков.
Порой люди намеренно не едят перед выпивкой, потому что следят за количеством калорий. А поскольку алкоголь богат ими, они решают отказаться от калорий в пище в пользу калорий в спиртном.
Некоторые исследователи, говоря о "дранкорексии", имеют в виду ситуации, когда люди на утро после бурной вечеринки отправляются на изматывающую тренировку или же просто ограничивают себя в еде. Этот вариант менее вреден, но все-таки даже он говорит о том, что у человека существенные проблемы в отношениях с едой.

Кто находится в группе риска

Согласно исследованию, проведенному в 2018 году, к "дранкорексии" более всего склонны студенты, которые помимо прочего подвергаются риску опасного поведения, спровоцированного алкоголем.
Кроме того данный феномен нередко затрагивает женщин, в основном тех, которые часто подвергаются сексуальной объективации.
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ЗОЖ
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