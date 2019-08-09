Что делать, если болит шея

Смотрите видео и узнайте, как справиться с болью в шее, которая может возникнуть в самый неподходящий момент. Болезненные ощущения появляются по нескольким причинам. Чаще всего это мышечное перенапряжение, возникающее из-за неудобной позы, спортивные травмы и стресс. Но в ряде случаев боль в шее намекает, что в организме есть проблемы. Если справиться с болью не удаётся в течение нескольких дней, правильно будет обратиться к врачу. А до этого стоит попробовать уменьшить боль домашними способами, о которых и рассказывает видео.